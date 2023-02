Další véčko v Česku zatím nebude. Oppo Find N2 Flip s velkým vnějším displejem seženete aspoň u sousedů

Oppo dnes na akci v Londýně uvedlo nový skládací smartphone pro evropský trh. Jde o jednu z novinek představenou původně na konci loňského roku v Číně. Už tehdy výrobce avizoval, že mimo domovinu se dostane pouze véčko Oppo Find N2 Flip. Naproti tomu skládací „kapesní knížku“ Oppo Find N2 ponechá jako exkluzivitu pouze čínským zákazníkům.

Ani v rámci Evropy se ale minimálně v první vlně nedostane na všechny země. Novinka byla uvedená ve Velké Británii, kde v paměťové variantě 8 + 256 GB a ve dvou barvách (fialová, černá) půjde do prodeje za 850 liber, v přepočtu 22 600 Kč. Do Česka se véčko zatím nepodívá, zájemci ale mohou zkusit štěstí na sousedním Slovensku. Zde bude telefon v prodeji za 1100 eur, cca 26 tisíc korun, tedy opět výrazně dráž než ve Velké Británii. Novinka se dostane také do nabídky polských obchodů.

Proč se Oppu nechce do Česka

Oppo Find N2 Flip je chytré véčko s ohebným displejem, tedy smartphone podobného typu jako například Z Flipy od Samsungu nebo Razry od Motoroly. Největší odlišností je jinak pojatý sekundární displej, který je na flipu umístěn z vnější strany na výšku a poskytuje tak více prostoru nejen pro zobrazování notifikací, ale i pro částečné ovládání některých funkcím, například rychlé odpovědi na zprávy, ovládání Spotify atd.



Konstrukce telefonu umožňuje rozevření mezi 45 a 110 °. Tomuto postavení se říká Flex Form, Oppo má rozpůlenému displeji přizpůsobené i některé aplikace

Výrobce se celkově hodně vymezuje vůči ostatním véčkům, zřejmě si potřebuje zdůvodnit, proč on se svým Flipem přichází až tři roky po prvním ohebném véčku Samsungu. Snaží se proto oslovit lepším fotoaparátem než má konkurence, větší kapacitou baterie a také méně nápadným skladem vnitřního ohebného panelu, kterého bylo možno dosáhnout použitím druhé generace pantu nazývaného Flexion Hinge. Displej se v něm úplně nezarýhne, ale ohýbá se šetrněji ve tvaru kapky místo běžnějšího písmene „U“. Díky tomu také není mezi oběma křídly Flipu v zavřeném stavu žádná mezera.

Fanoušky véčkových smartphonů může nepřítomnost novinky na českém trhu zamrzet. Oppo je vůbec v Česku málo aktivní, naposledy zde uvedlo loni na jaře model střední třídy Oppo Reno7 Lite, od té doby jsme se žádné další novinky nedočkali. K určité zdrženlivosti nejspíš přispívá i přítomnost sesterských značek Realme a v poslední době zejména Vivo, které jsou na českém trhu výrazně aktivnější. Navíc stále platí, že relativně málo známé čínské značky u nás dokážou prodat spíše levnější telefony než vlajkové modely za několik desítek tisíc korun.