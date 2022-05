Další velká věc pro chytré hodinky. Změří cukr v krvi, daleko víc modelů pak ohlídá teplotu

Chytré hodinky se snad každý rok naučí něco nového. Za poslední roky se, mimo měření počtu kroků, tepové frekvence a evidence spánku, hodinky naučily třeba změřit krevní tlak (opticky i přes nafukovací řemínek), tělesný tuk nebo natočit EKG. Neumí to všechny modely, ale jen vybrané, do těch cenově níže postavených hodinek se tato měření jistě postupem času také dostanou. Jenže, vývoj pokračuje neustále. Na jaká nová měření se můžeme těšit v letošním roce?

Zabudovaný glukoměr

Nejžádanější letošní novinkou bude měření glukózy v krvi (tj. glykémie), které je vlastní všem těm, které trápí cukrovka alias diabetes. Tito lidé si musí pravidelně měřit úroveň cukru v krvi a podle toho si správně dávkovat inzulin. Současné glukometry potřebují k analýze kapku krve, kterou uživatelé dostanou ze špičky prstu po píchnutí velmi drobnou jehlou. Tato lehce invazivní, či pro někoho možná dost nepříjemná, činnost by však měla jít již v letošním roce nahradit hodinkami.

Neinvazivní řešení by mělo využívat samostatné senzory, které úroveň glukózy vyhodnotí přes kůži. Oficiálně se hovoří o laserových či infračervených měřidlech, ovšem společným jmenovatelem obou řešení bude přesnost. Samsung měl kupříkladu glukoměr integrovat do hodinek již v loňském roce, nakonec z toho sešlo. Proč? Možná, že měření glukózy v hodinkách pro „informační“ účely zatím nebylo tak přesné, jak by bylo třeba. A tak se udělení potřebných certifikací neustále oddaluje. Ovšem, letos by se to mohlo konečně změnit.

Ohledně měření glykémie se spekuluje jen o dvou výrobcích. Očekává se, že jej letos nasadí Samsung u Galaxy Watch5 a také Apple u budoucích Apple Watch Series 8. Obě nositelnosti by mohl být představeny v srpnu či v září, a zřejmě tak budeme v praxi sledovat závod o první místo. Na druhou stranu je možné, že v začátcích bude funkce fungovat jen v USA, kde je vyžadováno schválení od amerického úřadu FDA. Evropa na schvalování obdobných funkcí tradičně nespěchá, a tak bychom se nedivili, kdyby bylo měření glykémie v hodinkách, kupříkladu v Česku, k dispozici až v průběhu příštího roku.

Navíc, ani uživatelé hodinek se nevyhnou „bolestivé“ zkušenosti, protože měřič v hodinkách bude třeba zkalibrovat. A to přesným fyzickým měřením. Pokud se tedy upínáte k hodinkám, které vám změří glykémii vždy bezbolestně, bez úvodní kalibrace to rozhodně nepůjde.

Hodinky s teploměrem

Druhou „velkou“ funkcí, kterou by se letos mohly hodinky naučit měřit, je teplota. Ta však není úplnou „měřicí novinkou“, protože měření tělesné teploty už u svých hodinek nabízí např. Huawei u hodinek Watch GT 3. Stačí se zapojit do studie a můžete si nechat hodinkami změřit tělesnou teplotu, byť primárním využitím měření je sledování teploty během a po cvičení. Samozřejmě se pak nejedná o měření, v závislosti na němž by se dalo odhalit onemocnění.

S teplotou experimentují i další, např. Fitbit nebo Garmin, ti však vsází na měření teploty okolí nebo jen na měření variace teploty bez kalibrace, což samozřejmě znamená, že výsledky nejsou nijak závratně přesné ani „uchopitelné“. víte, že máte vyšší nebo nižší teplotu, než před chvílí, jaké je však konkrétní hodnota, to vám hodinky neprozradí

V tom by však hodinky měly letos výrazněji pokročit, protože, jak budoucí modely od Samsungu, tak hodinky od Applu, mají nabídnout i měření tělesné teploty. A dá se očekávat, že i toto měření bude muset projít certifikací amerického FDA a evropských regulátorů, aby z něj bylo možné vyvozovat závěry.

Apple je v implementaci měřiče tělesné teploty údajně dále, než Samsung, který bojuje s algoritmy. Naměřené hodnoty totiž výrazně ovlivňuje okolní prostředí, a tak musí do hry vždy přijít algoritmy, které doladí teplotu tak, aby co nejvíce odpovídala realitě. A pokud je Samsung brzy nevyladí, můžete to znamenat, že měření teploty dostanou hodinky řady Galaxy až v příštím roce. Ovšem, ani u Applu zatím nemají hodinky diagnostikovat horečku. Podle zdroje má teploměr v první řadě pomoci s plánováním těhotenství.

Pokud se do letošních top chytrých hodinek dostanou obě funkce nebo jen jedna, i tak je zřejmé, že pro chytré hodinky se toho, s ohledem na měření zdravotních dat, dá vymyslet ještě leccos. Vývoj v oblasti nositelností zřetelně pokračuje o dost výrazněji, než u smartphonů, a důkazem by mohly být i připravované hodinky Pixel Watch, které by měl Google oficiálně ukázat již za pár dní.

Zdroj minchikuo, notebookcheck