Další velká věc u telefonů klasické konstrukce. Krycí skla displejů, která sama zacelí rýhy a škrábance

Příští velkou věcí u smartphonů klasické konstrukce mají být tzv. samoopravovací displeje. Výrobci s patřičnými technologiemi experimentují již několik let, a do komerčně dostupných zařízení se mají dostat v horizontu pěti let. Nejpozději v roce 2028 by tak měl být na trhu smartphone, jehož displej bude prakticky nepoškrabatelný. Případný šrám či škrábanec si totiž displej sám zacelí, a to pomocí speciální nanovrstvy.

samotná nanovrstva má při poškrábání (tj. při svém porušení) vyprodukovat nový materiál, který zreaguje se vzduchem a nedokonalost displeje opraví. Zatím to vypadá jako „sci-fi“, přesto se podle zdroje jedná o technologii, která je v horizontu pěti let snadno dosažitelná.

Ostatně, myšlenka „samoopravitelnosti“ není ničím novým. Už v roce 2013 s ní experimentovalo jihokorejské LG u modelu G Flex. Ten měl vertikálně zakřivený displej a „samoléčící“ záda. Ta si poradila s běžnými povrchovými škrábanci, které se po chvíli téměř zacelily. Pokud však došlo i k poškrábání spodní plastové vrstvy, škrábance na krytu zůstaly. LG však před deseti lety k této technologii neuvedlo žádné bližší podrobnosti, a takřka se na ni zapomnělo.



LG G Flex měl už v roce 2013 „samoopravitelná“ záda. Tentokrát se mají začít samy opravovat displeje, a to v horizontu pěti let

U mobilních výrobců probíhal posledních několik let vývoj, v rámci něhož vzniklo několik patentů. Konkrétně např. zcelení popraskaného displeje (Motorola) nebo vnější samoléčitelný displej u skládačky (Apple). Tato technologie však musí za pár let ještě „dozrát“, a to proto, že její vývoj stojí nemalé finanční prostředky. Současně však musí být technologie nasazena u zařízení, která se budou prodávat ve velkých počtech. Velké značky by ji nejraději viděli u nejdražších modelů, mnohem reálněji však vypadá „samoopravovací“ premiéra u telefonu střední třídy. Ta však zase nebude vypadat tak „bombasticky“.

Kde leží hranice mezi poškozením a opravou?

Mobilní výrobci však mají ještě jeden velký úkol. Musí být schopni uživatelům vysvětlit, jaká je hranice, kdy se škrábanec na displeji ještě může zacelit, a kdy s ním nanovrstva už nic nezmůže. Poškrábat displej nožem a následně čekat na jeho opravu – to není cílová skupina nové technologie. Ta má sloužit primárně pro eliminaci mikroškrábanců, které vznikají běžným používáním telefonu.

A to je ještě důležitější v kontextu neustále nových generací odolných skel Gorilla Glass, která jsou každou generaci ještě více odolná vůči pádům, jenže každou generaci si skla pohoršují v odolnosti vůči běžným poškrábáním. Priorita výrobce skel by však měla být zcela opačná. Když vám telefon spadne displejem na zem, odolné sklo toho stejně moc nezmůže. Zato větší odolnost vůči škrábancům byste poznali už na první pohled.

Za současného stavu nejsou výjimkou škrábance na displeji už po pár dnech používání nového telefonu bez fólie, a je vcelku jedno, zda se jedná o Samsung nebo iPhone. Ještě před třemi lety jste si mohli fólii vynechat i u velmi drahých telefonů, dnes už je to spíše povinnost.

