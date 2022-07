Další značka to zkouší s bleskově rychlým dobíjením. Infinix slibuje dobití půlky baterie za 4 minuty

S technologiemi rychlého dobíjení se v posledních měsících roztrhl pytel a výrobci se doslova předhání, kdo nabídne to nejrychlejší. Aktuálním rekordmanem, z hlediska výkonu i rychlosti, na trhu je námi nedávno testované Realme GT Neo 3, které se 150W nabíječkou do plného stavu dobíjí 15 minut (my to zvládli i za 14!) a do poloviny za pouhých 5 minut.



Infinix Thunder Charge slibuje nabíjení výkonem 180 Wattů.

Je tak jen otázkou, kdo se pokusí tyto rychlosti a výkony na trhu překonat. Ve hře o nového krále v rychlosti dobíjení je nyní překvapivě značka Infinix. Ta představila vlastní technologii bleskového dobíjení zvanou Thunder Charge, která slibuje nabíjecí výkon 180 W. Tedy více, než nabídnou aktuální nejrychlejší technologie nabíjení na trhu.

50 % za 4 minuty

A jak má být nabíjení rychlé? Infinix tvrdí, že smartphone se 4 500mAh baterií je schopen se nabít na 50 % za pouhé 4 minuty. Pro srovnání aktuálně nejrychlejší Realme GT Neo 3 to zvládá stále za fantastických 5 minut. Infinix ale na druhou stranu neuvádí dobu do plného dobití.

Firma 180W dobíjení docílila použitím dvou baterií, kdy každou z nich dobíjí výkonem 90 Wattů. Používá přitom články typu 8C, které údajně výrazně snižují vnitřní odpor až o 50 % a tím pádem se snižuje i produkované teplo. Díky technologii obousměrného napájení snižuje i plochu elektrického obvodu a zvyšuje životnost baterie. Technologie bude podporovat dva různé režimy nabíjení - Standard Mode a Furious Mode, přičemž právě druhý zmíněný nabídne výkon až 180W, a bude jej možné ručně vynutit.

Aktuální tabulka rychlosti nabíjení jiných výrobců:

Nabíjecí výkon Kapacita baterie Z 0 na 100% Nabito % za minutu (průměr) Realme GT Neo 3 150 W 4 500 mAh 15 minut 6,66 % Xiaomi 12 Pro 120 W 4 600 mAh 18 minut 5,55 % Nubia RedMagic 7 65 W 4 500 mAh 25 minut 4 % Oppo Reno 6 65 W 4 300 mAh 28 minut 3,57 % OnePlus 9 Pro 65 W 4 500 mAh 29 minut 3,45 % Honor Magic 4 100 W 4 600 mAh 30 minut 3,33 % OnePlus 10 Pro 80 W 5 000 mAh 32 minut 3,13 % Realme GT 2 Pro 65 W 5 000 mAh 33 minut 3,03 % Realme 7 Pro 65 W 4 500 mAh 34 minut 2,94 % Realme GT Neo 2 65 W 5 000 mAh 36 minut 2,78 %

Nutné však zmínit, že první telefony s tímto nabíjením dorazí až v druhé polovině tohoto roku. Tím pádem je možné, že se může najít ještě jiná firma, která zkusí Infinixu konkurovat. Připomenout musíme i na jaře představené 240W dobíjení od Oppo, u kterého však stále nevíme, kdy dorazí na trh. Z pohledu rychlého dobíjení se tak rozhodně máme na co těšit.

