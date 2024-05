Darování aplikací naruby. Na Google Play si vyberete obsah, ale žádost o zaplacení pošlete někomu jinému

Když si v obchodě Google Play najdete nějakou novou placenou hru nebo aplikaci, většinou máte řadu možností, jak ji zaplatit. Nákup může zajistit platební karta přidaná k vašemu účtu, můžete využít zůstatek v Google Play (z Google Opinion Rewards), přidat nákup do vyúčtování tarifu svého operátora, propojit Google Play s PayPalem nebo přidat Paysafecard. Nově se zde objevuje zcela nová možnost platby – tlačítko, které umožní za aplikaci zaplatit někomu jinému. Dá se na to částečně pohlížet i jako na „darování “aplikace. Protistrana si jen vybere, co by chtěla, a vy provedete úhradu.



Odkaz k zaplacení za aplikaci, kterou jste si vybrali na Google Play, nasdílíte podobně jako jiný textový obsah na Androidu. K dispozici tak budou všechny různé kanály s vygenerovanou zprávou a odkazem, kde musíte do 24 hodin platbu provést

Na konci seznamu platebních metod tak nebude využití slevového kódu na Google Play, ale tlačítko s nápisem „Poprosit někoho jiného o zaplacení“. Pokud položku zvolíte, dojde k nasdílení platebního odkazu, který bude následně platit 24 hodin. Osoba, která má obsah zaplatit, bude znát vaši kompletní e-mailovou adresu a samozřejmě bude vědět i to, co si pořizujete, a také bude moci ze svého pohledu následně zažádat o refundaci platby. Jak zažádat o vrácení peněz za pořízení nevhodných aplikací z mobilních marketů, pokrývá tento článek.

Já vyberu, ty zaplatíš. Děkuji

Po stisknutí tlačítka pro Sdílení se objeví klasická sdílecí obrazovka Androidu, přes kterou můžete odkaz zaslat různými způsoby, např. textovkou, e-mailem, přes Whats Apps, sociální sítě nebo přes funkci Quick Share některému z telefonů v blízkosti. Součástí odkazu je strohá žádost, co by vám měla protistrana zakoupit, včetně odkazu, na němž lze provést platbu

Jako nejčastější využití této platby vidíme u dětí, kteří tímto způsobem mohou požádat rodiče o pořízení in-game obsahu nebo o zakoupení nové hry. Ovšem pouze u těch, kteří nemají rodinnou mediatéku Google Play, ve které je schvalování nákupů automatickou součástí „správcovských“ účtů. Ty nově dokáže schvalovat nákupy u dětských účtů prostřednictvím webových odkazů i u zařízení, na nichž neběží Android. Google s odkazy pro zaplacení jiných osob za vámi vybraný obsah startuje v Indii, odkud se služba brzy rozšíří dále do světa. Minimálně v předvánočním období bychom pro ni rozhodně našli využití...

Via Androidauthority