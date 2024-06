Datamanie dočasně zlevňuje. 100 GB na měsíc stojí 350 Kč, u roční verze ušetříte pětistovku

Pokud vyslovíme slovo „Datamanie“, určitě se vám vybaví známá SIM karta od operátora O2, která nabízí měsíční 100GB balíček mobilních dat. A právě tato karta je nyní v dočasné slevové akci. Datový balíček Datamanie 100 GB vás místo 449 Kč vyjde každý měsíc na 349 Kč. Data využijete i v 5G síti, navíc si můžete vybrat, zda budete chtít data na fyzické plastové SIM kartě nebo na eSIM. V prvním případě vám karta dojde poštou do pěti dní, v případě druhém dorazí do e-mailu aktivační QR kód v řádu několika minut. Neomezená volání na den stojí 15 Kč, odeslaná textovka vyjde na dvě koruny.



SIM karty s balíčky Datamanie 100 GB (na měsíc) nebo Datamanie 1 000 GB (na rok) si můžete pořídit s dočasnou slevou. A to, jak ve fyzické podobě plastové SIM karty, tak jako eSIM

Zvýhodněnou cenu má i Datamanie 1 000 GB, přičemž tento datový balíček platí po celý rok. Nově jej můžete pořídit za 2 999 Kč. Pokud bychom balíček převedli na měsíční pohled, jedná se zhruba o 83,3 GB za 250 Kč měsíčně. Navíc nejste omezení přesnou měsíční spotřebou dat, ale můžete v některém z měsíců prodatovat méně, v jiném zase více. Podstatný je celkový objem 1 000 GB dat, který se počítá na celý rok.

Zvýhodněné ceny Datamanie platí do 15. července nebo do vyprodání zásob. To si však u eSIM a plastových SIM karet s přednastaveným tarifem nelze moc dobře představit, a proto to berme spíše jako rozhodnutí operátora, kdy už nové karty (zřejmě z důvodu počtu nových aktivací) za tuto cenu nabízeny nebudou. Aktivace nově pořízené karty je nutno provést do 30. září letošního roku, a pokud si kartu pořídíte v termínu trvání akce, a budete službu používat nepřetržitě, budou pro vás i nadále platit snížené akční ceny. Datové SIM karty Datamanie je možné pořídit přímo na webu O2.