Datamanie je zpátky. I letos můžete mít u O2 celých 100 GB za 300 Kč. Ale pospěšte

O2 vrací do prodeje loňskou veleúspěšnou edici předplacené datové karty Datamanie 100 GB. Na české poměry bohužel stále unikátní objem mobilních dat můžete s touto kartou získat za 300 Kč měsíčně – jednoduše dobijete předplacenku a následujících 30 dní surfujete. SIM kartu s tarifem lze použít do smartphonu, tabletu nebo i LTE modemu, odkud můžete nasdílet internet pro více zařízení.

Předplacená Datamanie 100 GB jde do prodeje dnešním dnem, a to výhradně na webu Datamanie.cz. Nabídka je opět limitovaná, karta se bude prodávat pouze do vyčerpání zásob, nejdéle však do 15. srpna 2021. Na webu zakoupenou kartu doručí kurýr bezplatně. Parametry zůstávají stejné jako loni, důraz je tedy kladen na data v tuzemsku, u ostatních služeb narazíte na určité limity.

Na zahraniční dovolenou se karta nehodí

Karta je primárně chápána jako datová, lze s ní ale i telefonovat, ovšem pouze za 15 Kč na den (během kalendářního dne lze uskutečnit neomezený objem hovorů, už při první provolané minutě se ale naúčtuje 15 Kč), a textovat za 2 Kč/SMS. Mobilní data nelze využít v zahraničí (ani v EU)! Karta (resp. na ní nahraný tarif Datamanie 100 GB) nepodporuje 5G, maximální rychlosti stahování budou tedy takové, které v daném místě povolí LTE.

Při loňském uvedení zaznamenala stogigová Datamanie obrovský úspěch. O2 začalo SIM karty prodávat na konci července, o měsíc později prodej ukončilo. Přesně se neví, kolik karet zákazníci koupili a aktivovali, operátor tento údaj nezveřejnil. Dodnes se ale na internetu objevují nabídky překupníků, kteří výhodnou SIM s přednahraným 300 Kč kreditem prodávají za násobně vyšší ceny, výjimkou není ani několik tisíc korun.

Svá data můžete kontrolovat v aplikaci Moje O2:

Právě v následujících dnech budou původní loňské nevyužité Datamanie postupně vypínány, vztahují se pro ně totiž klasická pravidla pro předplacenky – pokud se SIM karta rok nepoužije (není na ni dobitý kredit nebo není ani aktivována), operátor ji vypíná. Další zájemci o výhodná data tak nyní mají novou šanci k nákupu. Překupníci staré karty už zřejmě příliš nezpeněží. Nově zakoupené SIMky Datamanie je třeba aktivovat nejpozději do 31. prosince 2022.