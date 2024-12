Datamanie O2 je ve vánoční akci levnější. 83 GB na měsíc můžete mít za 250 Kč

O2 ve vánoční akční nabídce zlevňuje také oblíbené předplacené tarify Datamanie. Portfolio už nezahrnuje pouze známou původní Datamanii 100 GB, ale i další modifikace, z nichž některé obsahují (navzdory názvu) také hlasové jednotky. Z pěti existujících tarifů jsou ve slevě čtyři, pouze prapůvodní Datamanie 100 GB zůstává za nezměněnou cenu 449 Kč měsíčně. Vánoční nabídka platí do 15. ledna 2025 nebo do vyprodání zásob.

Kombinované Datamanie, obsahující hlas i data, zlevňují o 150 až 200 Kč měsíčně. Největší sleva je u nejnižšího tarifu Datamanie 4 GB, který můžete používat za předplacený paušál 399 Kč na 30 dní. Datamanie Neo, která přibližně odpovídá neomezeným paušálním tarifům, vyjde na 699 Kč měsíčně. Pozor, ani jeden tarif Datamanie neobsahuje SMS v ceně, platí se za ně vždy zvlášť (1,50 Kč nebo 2 Kč podle konkrétního tarifu).

Z datových Datamanií zlevňuje pouze ta roční s objemem 1000 GB na 365 dní. Předplacený paušál klesl o pětistovku na 2999 Kč. Data je možná čerpat po celý rok rovnoměrně i nerovnoměrně podle vlastní potřeby. Pro přehlednost jsme udělali přepočet ročního paušálu na měsíční. Za 83 GB tak zaplatíte 250 Kč měsíčně. Celou částku bez koruny tří tisíc korun je ale nutné zaplatit najednou předem. A pozor, tato Datamanie 1000 GB neobsahuje vůbec žádné hlasové služby ani SMS, a to ani formou dodatečného zúčtování. Je to ryze datová karta, v níž běží data pouze na území ČR, naštěstí plnou rychlostí včetně 5G sítě.

Pořídit jakýkoli tarif Datamanie lze výhradně na webu O2, kde můžete objednat fyzickou kartu nebo eSIM. Po objednání eSIM ji zákazník obdrží během pár minut do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do svého telefonu. Fyzické SIM karty posílá operátor zdarma do poštovní schránky. Aktivaci provede zákazník v aplikaci Moje O2, kde nastaví pravidelnou platbu za tarif ze své platební karty. Díky tomu se Datamanie (s výjimkou roční Datamanie 1000 GB) mohou obnovovat každých 30 dní. SIM karty s akčními tarify je potřeba aktivovat nejpozději do 28. února 2025. Tím chce operátor odradit překupníky od hromadného skupování karet a jejich pozdějšího prodeje za navýšenou cenu.