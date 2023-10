„Datamánie“ od T-Mobilu je zpátky. Předplacenku se 100 GB za 300 Kč měsíčně koupíte pouze online

T-Mobile po čtyřech měsících vrací limitovanou nabídku předplacené karty „Edice 100 GB dat“, kde uvedený objem dat získáte za 300 Kč měsíčně. I tentokrát je počet karet uváděných do prodeje striktně omezen, na každý den jsou vyhrazeny pouze desítky nebo nižší stovky kusů.

Akce skončí „vyprodáním zásob“, což je u SIM karet s přednastavenou službou hodně abstraktní pojem, takže přesněji řečeno skončí s rozhodnutím T-Mobilu už další karty do prodeje neposílat, nebo nejpozději 31. října 2023. Například pro dnešní den už byl kontingent zvýhodněných karet vyčerpán, další operátor zpřístupní zase zítra.



Dnes už jsme na webu kartu koupit nestihli, vyprodáno bylo během několika desítek minut. „Lovci“ výhodných dat budou muset vydržet do zítřka

SIM karta Edice 100 GB dat je variací na známější Datamánii 100 GB od O2. Proti ní je ale cenově výhodnější (Datamánie O2 stojí po květnovém zdražení 350 Kč) a navíc při pravidelném (nepřerušeném) obnovování po každých 30 dnech je každé 12. obnovení 100GB datového limitu zdarma. Tím se dá za rok ušetřit tři stovky a dostat se tak na průměrnou přepočtenou částku 275 Kč za 100 GB měsíčně, což je v českých podmínkách unikátní datová nabídka.

Také Edice 100 GB má nějaká omezení. Data nelze používat v roamingu podle principu RLAH („Roam like at home“), tedy za stejných podmínek jako doma. Nově zakoupenou kartu je nutné aktivovat nejpozději do 31. března 2024. Na cokoli jiného než data (včetně přístupu do 5G sítě) jinak nemá kartu smysl používat, hovory mají přepálenou sazbu 4,50 Kč za minutu, SMSka vychází na 1,90 Kč.