Datamánie se vrací, ale pospěšte si. O2 znovu nabízí limitovanou edici datové SIM se 100 GB dat za tři stovky

Operátor dnešním dnem uvádí do prodeje limitovanou edici předplacené SIM karty Datamánie, jejíž součástí je 100 GB mobilních dat. I tentokrát se jedná o kartu, u které se velká porce mobilních dat aktivuje v rámci balíčku, který stojí 300 korun. Pokud máte kartu dostatečně nabitou, můžete si službu aktivovat či dokonce v aplikaci Moje O2 nastavit automatické dobíjení z platební karty. Datový balíček platí vždy měsíc od své aktivace. Data přitom není třeba využívat dlouhodobě, i když si dáte několik měsíců „pauzu“, můžete kartu vytáhnout z šuplíku, dobít 300 korun a zase využívat nadstandardní porci mobilních dat.

O2 i tentokrát avizuje, že bude nabízet omezený počet SIM karet, které jsou dostupné od dnešního dne do 22. srpna nebo do vyprodání zásob. SIM kartu si můžete objednat na těchto webových stránkách. Karta vám dorazí nejrychleji tehdy, pokud za ní zaplatíte předem. Poštovné je v tomto případě zcela zdarma. Karta přijde přednabitá, stačí ji vložit do mobilu, a v tu ránu se vám aktivuje první měsíc se 100 GB mobilních dat. Připomínáme, že kartu je třeba aktivovat, tj. vložit do telefonu, nejpozději do 31. prosince roku 2023.



Operátor uvádí, že rychlost mobilních dat není nijak omezená, ovšem čerpat je můžete maximálně v LTE sítích. Ani letos SIM karta Datamanie.cz nepodporuje 5G sítě. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že karta bez omezení funguje pouze v České republice. Součástí SIMky je i neomezené volání do všech sítí za 15 korun na den, a tato suma se odečte jen ve dnech, kdy někomu zavoláte. Textovka vychází na dvě koruny.

V případě zájmu o tuto předplacenou kartu rozhodně neváhejte, dá se očekávat, že i tentokrát bude o SIMku, zejména před letními dovolenými, enormní zájem. V rámci jedné objednávky je možné pořídit maximálně tři SIM karty najednou. SIMky je možné používat ve smartphonech, ale také v jiných zařízeních, např. v noteboocích.