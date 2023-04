Dejte pozor, kde nabíjíte telefon. Veřejné USB zásuvky z něj mohou vycucnout osobní data

Americký úřad FBI varuje před používáním bezplatných veřejných dobíjecích stanic, které najdete třeba na letištích, v hotelích, kavárnách nebo v nákupních centrech. A to proto, že tak hackeři mohou získat snadný přístup k vašemu telefonu nebo tabletu. Podle FBI přišli na to, že se mohou velmi snadno nabourat od veřejně dostupných USB portů a na telefony nainstalovat malware a monitorovací software.

Samotná praktika má název „juice jacking“, a je známá již od roku 2011, kdy byla prezentována u veřejně dostupných kiosků. Útočníkům stačí deset vteřin k tomu, aby měli představu o tom, jaké máte v nabíjeném smartphonu rozečtené webové stránky, a zhruba minutu k tomu, aby kompletně prolomili přístup do vašeho telefonu. V něm si přitom uchováváme spoustu citlivých dat, od fotek přes hesla až po platební údaje.



Dostupné režimy při komunikaci přes USB-C. U veřejných dobíjecích stanice volte jen mód „Pouze nabíjení telefonu“

Jak se možnému riziku vyhnout? Americké instituce FCC a FBI doporučují nosit s sebou vlastní síťový adaptér s datovým kabelem. Pokud už skutečně musíte využít veřejnou dobíjecí stanici, nikdy u ní nepovolujte o přístup k datům. Toto okno se totiž běžně objevuje v těch případech, kdy telefon připojujete k počítači, se kterým ještě nikdy nekomunikoval. A pokud vám zase na displeji při nabíjení vyskočí různé dostupné režimy, vždy zvolte „Pouze nabíjení telefonu“. A vhodný je i aktivní zámek telefonu v průběhu nabíjení.

Pokud využíváte k nabíjení veřejně dostupné USB porty, zapojte si do nich vlastní kabel, který umožňuje pouze nabíjení. Poznáte to podle dvou zapojených pinů v USB-C konektoru, běžně jsou však v oběhu kabely se čtyřmi piny, které zvládají i datové přenosy. V nouzi tak můžete ověřit i kabely u samotné dobíjecí stanice, ale není to stoprocentní. Bezpečnosti vlastní nabíječky zapojené do zásuvky a vlastního kabelu se na cestách nic nevyrovná.

