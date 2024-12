Design smartphonů letos stagnoval. Před vzhledem a výbavou dostala přednost umělá inteligence

Veškeré inovace smartphonů letos stagnovaly kvůli důrazu na umělou inteligenci. Na svět AI v mobilu se zaměřil, jak Samsung a Google, tak i Apple. Letos nešlo o to, aby ty nejdražší telefony nějak radikálně změnily svůj design nebo ukázaly technologickou vyspělost. Hlavním cílem všech telefonů bylo připravit nás na nápor umělé inteligence, a aby letošní generace telefonů byla „kompatibilní“ s budoucími přídavky umělé inteligence. Vše ostatní bylo až na druhé koleji.



Samsung Galaxy S24 Ultra (vlevo) vs. Samsung Galaxy S23 Ultra

Protože výrobci upřednostňovali AI, zvýšené investice letos design. Samsung Galaxy S24 Ultra vypadá stejně jako Galaxy S23 Ultra, hlavní novinkou je titan a antireflexivní vrstva na displeji. iPhone 16 Pro nerozeznáte od iPhonu 15 Pro, hlavní novinkou je u něj boční tlačítko pro focení. Pixel 9 Pro má sice jinak vypadající lištu s fotoaparáty na zadní straně, jenže zepředu hodně připomíná iPhone. A namísto jakýchkoliv invencí je u Pixelů na prvním místě Gemini. A to ostatní pak až hodně daleko za ním.

Ano, kompletní změna designu topmodelů rozhodně „něco“ stojí. A my nejsme moc nároční. Stačí nám, aby běžný uživatel dokázal rozeznat, zda v ruce drží letošní nebo loňský telefon. A to se v mnoha případech říci nedá.

Kontrast letošního a příštího roku

Letošní rok odšpuntoval Samsung, který vyhlásil užší spolupráci s Googlem. Vývojářská konference Googlu pak vůbec nezmínila slovo „Android“, všude byl Gemini s ukázkami, co vše dokáže. Posléze přispěchal Apple s vlastní Apple Intelligence, která dělá, v podstatě, to stejné, co konkurence, jen pod jiným názvem.



iPhone 16 Pro (vlevo) vs. iPhone 15 Pro – designově se letos nezměnilo nic. Nepočítáme nové tlačítko, které je spíše novinkou „z nutnosti“, než nějakou designovou inovací

Mnohem raději bychom však viděli větší progress u fotoaparátů (už jen kvůli vysokým cenám topmodelů). Ty jsou sice díky použitým snímačům každý rok o něco lepší, jenže letos se ukázalo, že jsou inovace ve focení převážně dílem umělé inteligence. Ta je navíc hodně paměťově náročná, a tak se letos dostalo na trh hodně telefonů s 12 a 16GB operační pamětí. A za hardware navíc se připlácí, takže telefony letos rozhodně nezlevňovaly. Ba naopak.

Z cloudového zpracování AI se pomalu „stává nepřítel“, a to ve jménu soukromí uživatelů. Příští rok se tak logicky více AI funkcí přesune z cloudu na samotná zařízení. A problém je to zejména proto, že se současně blíží éra ztenčených telefonů od Applu a Samsungu, které nutně nabídnou i menší kapacitu baterie. Tedy pravý opak, co potřebuje letos tolik protežovaná AI. Anebo snad tyto telefony konečně podnítí bateriovou revoluci, a výrobci do nich konečně masově začnou integrovat baterie nové generace s vyšší energetickou hustotou?



Pixel 9 Pro (vlevo) vs Pixel 8 Pro, lehce upravený fotomodul, a to je po designové stránce vše

Čínské značky jsou v tom nejdále (ale pozor, do Evropy se však žádný Android s tak velkou baterií zatím nedostal), ovšem může to být nakonec jen výstřel do tmy. Jakmile přijde na trh tenký iPhone 17 Slim, zřejmě i ony trendu podlehnou, a představí topmodely, které už nebudou mít baterie o kapacitách 6 000 až 7 000 mAh. Jenže s tím, jak poroste možné využití umělé inteligence v mobilu, to také může znamenat, že se budoucí novinky díky výkonnější AI na zařízení (tj. bez přístupu na cloud) vybijí za polovinu dne. A to by byla zcela zbytečná „inovace“, kterou nikdo nechce.

Zdroj: Gizmodo