„Designed in California, Assembled in India“. Apple se postupně zbavuje závislosti na čínské výrobě

iPhony se na svém těle léta pyšnily nápisem „Designed in California, Assembled in China”. Dnes už tam tento slogan nenajdeme a i kdyby, dost možná by měl jiné znění. Vedle Číny totiž Apple začne nejspíš vybrané modely montovat také v další miliardové zemi – Indii.

Indie není pro Apple úplně novou výrobní destinací. Právě zde v roce 2017 začal vyrábět úplně první iPhone SE. Způsobeno to bylo zejména místními zákony, které Apple přinutily využívat alespoň 30 % místních zdrojů. To podpořila také zvýšená dovozní cla, která by produkty Applu na indickém trhu jinak výrazně znevýhodnila proti jiným konkurentům.

Kvalita výroby odzkoušena už v minulosti

Od té doby si Apple pomalu zvykal na lokální trh a časem zde začal vyrábět i další modely. Vyrábí se zde například iPhone SE (2. generace) a později Indie tvořila i určitý podíl produkce u iPhonu 11 a 12. Samozřejmé je, že výrobu Apple nesvěřil jen tak někomu. Stará se o ni stále Foxconn, který firmě telefony vyrábí i v Číně. V Indii provozuje velké továrny poblíž města Čennai.



Kromě levných nebo starších modelů nyní začne Apple vyrábět v Indii také iPhone 13

Nyní už Indiie docílila svého a Apple konečně začal v Číně vyrábět i svůj nejnovější model iPhone 13, čímž rozšíří produkci o zmíněné modely. Celkově to tedy znamená, že už Apple v Indii vyrábí více než 70 % všech telefonů, které se v zemi prodají, čímž více než dvojnásobně splňuje nařízení.

Kromě toho, že firma splnila legislativní požadavky, získala ještě jednu další výhodu. Zbavila se koncentrace výroby v Číně, která zejména v době pandemie byla poměrně problematická. I tento rok v zemi opět řádí koronavirus, který v březnu dokonce donutil fabriky na výrobu iPhonů na pár dní dočasně uzavřít.

Kromě Indie má navíc Apple další plány na expanzi. Podle agentury Nikkei by rád rozšířil výrobu také do Vietnamu, kde by mohl vyrábět sluchátka AirPods a Macbooky. Pokud se vše Applu podaří, už by nemusel být díky diverzifikaci tolik citlivý na výpadky ve výrobě.

Apple iPhone 13 nově existuje i v zelené:

Zdroj: Engadget, GSMArena