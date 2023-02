Designér zkřížil iPhone 14 Pro a hodinky Apple Watch Ultra. Tento odolný iPhone by mnozí brali všemi deseti

Co se může stát, když zkřížíte iPhone a chytré hodinky? Zajímavý koncept. Konkrétně pod grafiku s označením „iPhone Ultra“ se podepsal průmyslový designér Jonas Daehnert z Německa. Netvořil koncept podle jakýchkoliv úniků, zaměřil ses na klasickou podobu iPhonu 14 Pro, kterou doplní robustnost hodinek Apple Watch Ultra. A ve finále vyšel koncept na výbornou.

V čelní strany se jedná o klasický iPhone, změny jsou patrné u vyztužených boků. Na pravé straně je umístěno vystouplé zamykací tlačítko, na levém boku jsou v podobném duchu vyvedeny regulátory hlasitosti. Fyzický přepínač tichého režimu má zdrsněný povrch, oranžová klávesa je podle autora konceptu programovatelná. Vyztužené boky přechází do prostornějších zad (celá tloušťka konceptu činí 12 mm), tím pádem by se u telefonu našlo i více místo pro baterii. Ostrůvek s fotoaparáty přitom zůstává bez větších změn. Na spodní hraně pak mezi dvojici reproduktorů vidíme konektor USB-C.



Koncept odolného iPhonu s přídomkem „Ultra“. Jak se vám líbí?

Designér sice nevycházel z žádných úniků, přesto tak úplně „nevařil z vody“. O odolném iPhonu se dříve hovořilo ve spojitosti s letošní řadou iPhone 15, u které by potenciální iPhone 15 Ultra doplnil modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Apple by tím navíc efektně zastínil chybějícího nástupce iPhonu 14 Plus, který je v portfoliu Applu velkým propadákem.

Jenže podle posledních zpráv by se mohlo podobně vypadající zařízení na trhu objevit nejdříve až v příštím roce, spadalo by tedy až do řady iPhone 16. Ve spojitosti s „Ultrou“ však zatím nepadla zvýšená odolnost, ale zatím „jen“ vylepšené specifikace. Nový nejvyšší model by měl mít za rok oproti ostatním iPhonům ještě lepší fotoaparát, rychlejší procesor, větší displej a možná i tělo úplně bez konektorů. Což je cesta, kterou se chce Apple zřejmě do budoucna vydat. USB-C má mezi iPhony zažít skutečně jen epizodní roli...

