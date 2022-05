Designéři zkombinovali iPhone s populární herní konzolí. Takový telefon by se líbil každému hráči

Smartphony se poslední roky dobře prosadili u hraní her, a to zejména díky herním telefonům, které zážitek z hraní posunuli zase o úroveň výše. K tomu pomáhají například boční tlačítka pro ovládání her a další prvky. Přesto ale často zaostávají za plnohodnotnými konzolemi. Koncept iPhone 14 Switch by toto chtěl změnit.



Koncept Apple iPhonu 14 Switch by rozhodně potěšil všechny hráče.

Jako už název napovídá, jeho designéři se inspirovali jak samotným iPhonem, tak přenosnou herní konzolí Nintendo Switch. Jeho autoři přitom tvrdí, že je založeno na základě připomínek od uživatelů a také některých patentech. Přístroj má tedy skládací tělo, kde v jedné části najdete displej, v té druhé pak dva kruhy s ovládacími tlačítky jako jsou šipky nebo tradiční herní tlačítka X, Y, A, B. Mezi nimi by se nesměl chybět ani touchpad a dvojice joysticků.

Tři displeje, herní tlačítka i chlazení

Displejů je zde hned několik. Ten vnější na přední straně má 120Hz obnovovací frekvenci, kterou už mají i některé dnešní iPhony, tvůrci do něj ale zakomponovali čtečku otisků prstů Touch ID. Zmizel také výřez, přičemž selfie kamerka a senzory byly umístěny do dvou průstřelů tak, jak ukazují úniky skutečného chystaného iPhonu 14. Telefon by měl mít ale i sekundární displej na zádech.

Ten by byl v modulu fotoaparátu, který je také kompletně přepracovaný. Hlavně by všechny objektivy konečně byly srovnány s povrchem těla, aniž by musely vystupovat. Rozlišení by zde vzrostlo na dlouho očekávaných 48 Mpx. Tím ale telefon zdaleka nekončí. Nabídnul by totiž ještě třetí displej, a to uvnitř pro hraní her, který by byl bez jakýchkoliv výřezů či průstřelů. Za zmínku stojí i tenké tělo z titanu nebo pokročilé chlazení.

Ač vypadá koncept sebevíc zajímavě, stále však jde pouze o designový koncept. Za ním navíc stojí známá ruská firma Caviar, která se navzdory aktuální napjaté situaci stále nebojí přicházet s neotřelými nápady. Celý koncept je tak nutné brát jen jako originální nápad, kterého se pravděpodobně nikdy nedočkáme.

Zdroj: Behance.net