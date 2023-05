Děsivě realistické. Tato aplikace ukazuje, jak může vypadat mobilní komunikace s umělou inteligencí

Umělá inteligence udělala za poslední půlrok pokrok, jako nikdy dříve. A zhostili se toho i vývojáři aplikací, kteří ve svých dílech začali umělou inteligenci používat stále častěji. To, co ale dokáže aplikace Call Annie, boří veškeré dosavadní hranice. Jedná se o aplikaci pro systém iOS, která promění textovou komunikaci v ChatGPT do podoby Annie. Virtuálního ženského avatara, s nímž probíhá konverzace podobně, jako byste „facetimovali“. Jen s tím rozdílem, že na druhé straně odpovídá umělá inteligence.

Je to děsivé, a zároveň úžasné, co se povedlo vývojářům ze studia Animato.Ai. Nečekejte žádné záseky, škubání, naslepo otevíraná ústa nebo chybějící synchronizaci obrazu a zvuku... aplikace Call Annie je natolik realistická, jak jen to je možné. Annie má možná trochu robotický hlas, ale konverzace s ní se nijak nevleče. Mluvíte na ní anglicky, před odpovědí si dává dvě vteřiny na rozmyšlenou, a poté „promluví“ k tématu nebo se vás dokonce na něco zeptá. Samozřejmě s adekvátním pohybem úst, náklonem hlavy a mrkáním očí. Prostě jako skutečná osoba.



Už teď můžete v iPhonu „facetimovat“ s Annie. Za pár let by při videovolání z umělou inteligencí mohly zmizet i poslední detaily, z nichž odhalíte, že na druhé straně není žijící člověk, ale avatar. Aktuálně to poznáte zejména z drobné prodlevy v konverzaci a díky robotickému hlasu

Aplikace Call Annie je k dispozici k bezplatnému stažení na App Storu, kde za několik dní existence nasbírala hodnocení 4,7 z pěti. Prakticky jediným nedostatkem je omezení aplikace na nejnovější verzi systému iOS, současně potřebujete minimálně iPhone 12, protože aplikace využívá Apple Neural Engine.

Zatím nejpovedenější ukázka aplikace Call Annie (Zdroj: Chris Frantz):

Vývojáři uvádějí, že aplikace o uživatelích nesbírá žádná data, a samotné konverzace jsou podle nich utajené. Vývojářské studio však blíže neupřesnilo jak. Je totiž možné, že jsou konverzace nahrávány za účelem dalšího trénování a vylepšování umělé inteligence.

A my si dokážeme představit, že takto nějak bude vypadat mobilní asistent budoucnosti. Už nám ve smartphonu nebude stačit jen rozpoznávání hlasu a hlasové nebo textové odpovědi, zcela přirozeně budeme chtít na druhé straně „vidět“ nějakou osobu. A avatar, jemuž nastavíte libovolný vzhled, a který bude reagovat stejně rychle jako skutečný člověk, může samotnou komunikaci s umělou inteligencí povýšit na úplně jinou úroveň. Aplikaci Call Annie si můžete stáhnout z AppStoru.