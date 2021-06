Detailnější Mapy.cz. Seznam se chlubí updatem, superzoom ale zatím chybí

Populární mobilní aplikace Mapy.cz dostala ještě detailnější úroveň zoomu, tedy tak se alespoň chlubí oficiální účty Mapy.cz na Twitteru a Facebooku. Konkrétně na Androidu aplikace skutečně k 1. červnu prodělala aktualizaci na verzi 9.4.0, jenže slibovaný „superzoom“ stále chybí. Všimli si toho i diskutující na sociálních sítích, kteří se ptají, kdy slibovaná funkce do mobilních map od Seznamu skutečně dorazí.

Musíme tak vzít zavděk oficiálnímu prezentačnímu videu, na němž je vidět zoom na Staroměstskou radnici. Tato úroveň přiblížení zřejmě do mobilní aplikace dorazí až s následným updatem, v naší galerii se můžete podívat na srovnání se současnou úrovní zoomu a také na porovnání s přiblížením stejného bodu na Google Mapách. Zdá se, že mapové podklady od Googlu jsou, co do možností přiblížení, stále o krok napřed.

Nová úroveň přiblížení v mobilní aplikaci Mapy.cz:

Zdroj Facebook, Twitter