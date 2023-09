Dětské chytré hodinky by svým potomkům pořídila většina rodičů. Kvůli sledování polohy

Rodiče v Česku chtějí mít přehled, kde se nachází jejich ratolesti, proto by většina z nich neváhala pořídit chytré dětské hodinky. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými zákazníky uskutečnil prodejce elektroniky, společnost CZC.

85 % oslovených rodičů dětí do 12 let uvedlo, že uvažuje o pořízení dětských chytrých hodinek pro své děti. Na prvním místě žebříčku funkcí se umístilo sledování polohy dítěte, jako velmi důležitou ji označilo 66 % oslovených. Možnost dovolat se spolehlivě dítěti za všech okolností označilo jako velmi důležitou funkci 59 % rodičů.

Na otázku, zda rodiče využívají nebo by využívali funkci zjištění polohy dítěte v případě, že by mělo chytré hodinky, odpověděla jen 3 % oslovených, že nikoli. 55 % respondentů odpovědělo jednoznačné „ano“ a 42 % rodičů by využilo tuto možnost ve výjimečných situacích, kdyby bylo dítě jinými prostředky nedostupné. Průzkum také odhalil, do kolika let dítěte by rodiče možnost určení polohy dítěte rádi využívali.

Rodiče chtějí mít přehled i o starších dětech

Dětské chytré hodinky nabízí celou řadu funkcí. Podle modelu patří mezi ty nejznámější možnost volání i bez telefonu (s instalovanou SIM kartou v hodinkách), určení polohy, monitoring počtu kroků a fyzické aktivity, monitoring tepu, sledování kvality a délky spánku a zábavní funkce ve formě her.

Průzkum CZC umožnil rodičům uvést věk, do kterého by chtěli mít možnost získat informace o pohybu svých dětí, a to až do 13 let. Největší množství Čechů (38 %) zvolilo nejvyšší uvedenou možnost a 22 % by funkci určení polohy dítěte využívalo do 12 let. Zbylých 40 % oslovených by ukončilo využívání funkce sledování polohy dříve.