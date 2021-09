Devátá nejvyšší pokuta v historii pro Google. Regulátorům se nelíbí omezení úprav Androidu

Jihokorejský regulační úřad udělil Googlu pokutu 176,64 milionů dolarů (cca 3,8 mld. Kč) za „blokování upravených verzí systému Android“. Regulátorovi KFTS se nelíbí zneužívání dominantního postavení na trhu, díky němuž americký gigant výrobcům prakticky znemožňoval vlastní úpravy operačního systému. Řeč je zejména o dodržování tzv. AFA (Anti-Fragmentation Agreement), což byla při podepisování smluv s ostatními výrobci nutná podmínka budoucí spolupráce.

Po podpisu AFA nemohli výrobci do svých smartphonů nasadit upravené verze Androidu, tzv. „Android forks“. A to podle regulátora pomohlo Googlu k dominanci Androidu jako takového na poli mobilních operačních systémů. Příkladem budiž první hodinky od Samsungu, Galaxy Gear z roku 2013, které běžely na upraveném Androidu. Jenže Google v tom viděl porušení podmínek AFA, a tak musel jihokorejský výrobce záhy přejít na operační systém Tizen. Ten se mimochodem aktualizací dostal i do první generaci hodinek, aby Samsungu za porušení AFA nehrozily finanční sankce.

Google tak má nově zakázáno nutit výrobce k podpisu AFA, což výrobcům konečně umožní upravovat si Android mnohem více k obrazu svému. Google však „přes prsty“ dostává i v jiných částech světa. Evropská komise Google vyšetřuje za zvýhodnění Google Asisstanta v telefonech, a nedávno také vyšel najevo fakt, že Google výrobcům nabízel více peněz z nákupů na Google Play a reklam za předpokladu, že do telefonů nebudou instalovat svůj vlastní obchod s aplikacemi. Ne všichni na to ale přistoupili.

