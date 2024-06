Digitalizace pokračuje, do Peněženky Google už přidáte i kartu od hotelového pokoje. Start je zatím pozvolný

Aplikace Peněženka Google existuje na Androidu v modernizované podobě od roku 2022, a v těchto dnech Google pokročil k tomu, že si do ní uložíte i kartu od svého hotelového pokoje. Začíná se však pozvolným tempem. Než budou podporovány hotely těch nejznámějších sítí, můžete to zabrat i několik měsíců až let. První hotel, u něhož si můžete kartu od svého pokoje přidat do Google Peněženky, se nachází ve Švédsku.



Clarion Hotel Post ze švédského Gothenburgu je první hotel na světě, který umožní uložit „kartu“ od hotelového pokoje do Peněženky Google

Nečekejte žádný přímý způsob převodu fyzické plastové kartičky do digitální podoby. Přidání hotelové karty je velmi podobné tomu, jak jste zvyklí přidávat různé typy dokladů, např. palubní lístky. V e-mailovém potvrzení rezervace nebo v mobilní aplikaci hotelu po přihlášení jen stiskněte tlačítko „Přidat do peněženy Google“. Virtuální klíč od vašeho pokoje však bude aktivní po check-inu, kdy vám bude přidělen konkrétní pokoj. Klíč si tak přidáte s předstihem, ale bude aktivní až ve chvíli, kdy byste na recepci jinak běžně obdrželi plastovou kartičku.

U některých hotelů bude možné odemknout pokoj přiložením zamčeného telefonu ke čtečce na dveřích nebo vedle nich. U některých hotelů zase bude nutné jejich odemknutá. Prvním podporovaným hotelem je Clarion Hotel Post ve švédském Gothenburgu. Postupem času by však byla přibývat i další hotely po celém světě. Jenže je třeba se podívat i na iPhone, který podobnou funkci u iPhonů a hodinek zprovoznil v roce 2021. Přesto však existuje řada hotelových sítí, které nevyužívají implementaci Applu, ale místo ní svou vlastní mobilní aplikaci.

Via Phonearena