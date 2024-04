Díky AirTagu získal své vozidlo zpět. Aby pomohl i vám, musíte jej umístit tam, kde jej nikdo jen tak nenajde

AirTag od Applu má na svědomí další vyřešený zločin. Majiteli BMW se díky němu povedlo vysledovat a získat zpět pod svou kontrolu vozidlo, které zdánlivě zmizelo neznámo kam. Pomocí telefonu své manželky auto sledoval a jeho aktuálního „majitele“ konfrontoval na čerpací stanici. Když auto odemkl v jeho blízkosti náhradním klíčem, zloděj se dal na zběsilý úprk. V kufru ukradeného auta navíc zapomněl své osobní doklady. Tak vypadala loupež v USA, která se (naštěstí) nepovedla.



Zloděj v USA ukradl auto, v němž byl umístěný AirTag. Toto varování se mu v jeho iPhonu nezobrazilo zřejmě jen proto, že majitel vozu co nejrychleji svůj AirTag označil jako ztracený. V opačném případě by měl zloděj jasno, že jej někdo sleduje, a najít malý AirTag ve voze může být hodně složité...

Majitel vozidla v něm měl důmyslně schovaný AirTag. Když se ráno vzbudil a auto nebylo u domu, nahlásil jeho krádež nahlásil na policii a zloděje současně začal společně s manželkou sledovat. A protože se policie neměla k rychlému zásahu, vzal věci do svých rukou. Když však konfrontoval zloděje, měl velké štěstí, protože ten zpanikařil a utekl. V kufru auta však zapomněl peněženku s občankou a řidičákem, a také několik nožů. Pokud by byl zloděj ozbrojený, nemusel by mít celý příběh úplně šťastný konec. Podle dokumentů se však ukázalo, že zloděj bydlel blízko majitele vozidla, a tak si jeho krádež zřejmě dopředu vytipoval.

Proti zloději vždy s policií

AirTag opět pomohl vysledovat odcizenou věc, na druhou stranu je však důležité zmínit, že její získání zpět by mělo připadnout policii. A vy ji můžete pomoci tím, že ji navedete na přesné místo podle toho, co vám ukazuje aplikace ve smartphonu. Pokud tedy skutečně chcete ochránit svůj majetek a znát jeho polohu při ztrátě a odcizení, je vhodné lokátory (nejen AirTag) schovat tak, ať je nelze snadno nalézt a vyhodit do křoví. Často se umisťují třeba na rám kola, do zavazadel při cestování na dlouhé vzdálenosti nebo se připínají k věcem denní potřeby.

Je tu však ale i pohled z druhé strany, protože zloděj mohl být informován o tom, že jej pří jízdě v autě „sleduje jiný AirTag“. Tato ochrana však zřejmě nefungovala proto, že majitel vozu co nejrychleji svůj AirTag v autě označil jako ztracený.

Podařilo se vám pomocí AirTagu (nebo jiného lokátory) někdy najít ztracené či dokonce odcizené věci? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: NBC News