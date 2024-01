Díky jaderným bateriím možná nebudeme muset telefony už nikdy nabíjet. Energii mohou dodávat až 50 let

Čínská společnost Betavolt Technology oznámila, že vyvíjí radionuklidové baterie, které by byly vhodné pro mobilní zařízení. Použila stejnou technologii, která se používá k napájení kardiostimulátorů a zařízení používaných ve vesmíru. Bez vybití má vydržet 50 let a podle výrobce je dostatečně bezpečná, takže nehrozí únik žádné radiace ani toxických chemikálií. Firma už dokonce uvedla svůj první model baterie, ještě ji ale čeká hodně dlouhá cesta.



Schéma první jaderné baterie od firmy Betavolt. Do několika let se chce dostat do smartphonů. Aktuálně poskytuje 0,0001W při 3V, už za rok má čínská firma uvést 1W akumulátor, který vydrží bez výměny 50 let

První model baterie s označením BB100 má rozměry 15 × 15 x 5 mm a poskytuje 0,0001W při napětí 3V. Oproti první generaci těchto baterií, které používaly plutonium a byly velké nebo neposkytovaly dostatečné množství energie, je nová generace postavená na izotopu Nikl-63, který se rozkládá na měď. Baterie mají být daleko menší, bezpečnější, a současně mají spolehlivě fungovat v teplotním rozsahu od -60 do 120°C. V návrhu baterie je použita 10nm vrstva umělého diamantu, která slouží jako polovodičový prvek. Jenže jaderné baterie zatím vzbuzují spoustu otázek.

Tou první je samozřejmě bezpečnost. Podobné baterie v kardiostimulátorech nebo v kosmu nejsou stavěné na pády na zem. Problémem by bylo také to, kdyby se někteří z uživatelů telefonů pustili do rozebrání baterie. Třetím nedostatkem je jejich neznámá cena, která se zřejmě bude šplhat velmi vysoko. Už jen proto, že se Nikl-63 běžně nevyskytuje v přírodě, a vzniká ozařováním Niklu-62 v jaderném reaktoru. Ani tedy příliš nepřekvapí cena za jeden gram tohoto izotopu, která činí 4 000 dolarů, tj. zhruba 90 tisíc korun.

Nukleární baterie od firmy Betavolt:

Čtvrtým problémem je zatím žalostný objem generované elektrické energie. Typický smartphone má v pohotovostním režimu okamžitou spotřebu mezi 1 - 2 Watty (při maximální zátěži klidně i přes 7W), což by znamenalo, že by musela čínská firma do dvou let zvýšit množství generované energie při zachování „telefonních“ rozměrů baterie téměř desetitisícinásobně, a to je hodně odvážný cíl! Ale uvidíme, už v příštím roce chce výrobce přijít s 1W baterií...

Neprosadily se ani palivové články

I přes vyrobený prototyp zatím jaderná baterie čínské výroby vypadá jako výstřel do tmy. Technologie by se musela hodně výrazně posunout dopředu, aby dávala smysl, jak ekonomicky, tak s ohledem na bezpečnost. Snahy o vytvoření nových typů mobilních baterií, které by vydržely daleko déle, než lithiové akumulátory, od jejichž prvních prototypů už uplynulo bezmála 40 let, jsou na trhu spoustu let. Jenže právě lithiové baterie jsou v současné době pro mobilní zařízení stále nejvhodnější.

V minulosti se experimentovalo např. s palivovými články, v roce 2005 se jim predikovalo to, že spasí svět mobilů. Americká firma Nanotech Energy už několik let slibuje mobilní grafenové baterie, a zatím zůstalo jen u slibů. Největší potenciál je v současné době u křemíko-uhlíkových baterií, které v dlouhodobém horizontu slibují až 40% nárust kapacity při stejných rozměrech jako tradiční lithiové baterie. I to však ještě nějakou dobu potrvá.

V kontextu všech vyvíjených mobilních bateriových technologií vypadají jaderné baterie velmi zajímavě, ale představa jejich existence ve smartphonech je zatím utopie. A to i přesto, že jsou modulární a mohou se skládat z desítek či stovek samostatných modulů zapojených sériově i paralelně. Zatím jim tedy moc nevěříme.

Zdroj: Betavolt, Yahoo