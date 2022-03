Dimensity 8100 má vyšší výkon než Snapdragon 8 Gen 1, jehož „plusovou“ verzi bude vyrábět TSMC

Už dávno neplatí, že jsou čipsety od Qualcommu mezi mobily ty nejlepší a nejvýkonnější. Tato mantra dlouhodobě platila do roku 2020, kdy amerického giganta na prvním místě nahradil Mediatek. Ten navíc vloni v listopadu oznámil špičkový 4nm čipset Dimensity 9000, který v testech porazil i Snapdragon 8 Gen 1. Tento čipset bude nasazen do těch nejvýkonnějších smartphonů, pro cenově dostupné „flagshipy“ bude určen 5nm Mediatek Dimensity 8100. Ovšem i ten výkonově překonává obě generace top Snapdragonů!

Tuto překvapivou informaci přinesl čínský leaker Digital Chat Station, který publikoval výsledek zařízení RMX3562 (zřejmě chystaný Realme GT 3 Neo) v benchmarku Geekbench. Zatímco v jednojádrovém testu získal čipset bez supervýkonného jádra jen 965 bodů (Snapdragon 888 hlásí zisk 1 116 bodů), ve vícejádrovém testu vítězí čipset od MediaTeku, a to se 4 071 body (vs 3 532 bodů). Ve vícejádrovém testu novinka od MediaTeku dokonce poráží i Snapdragon 8 Gen 1, který získal „jen“ 3 809 bodů.

Výsledky benchmarků samozřejmě nenahradí dojmy z reálného užívání telefonů, ale to, že nad 4nm top čipsetem vítězí 5nm čipset určený pro nepatrně levnější zařízení, je pro Mediatek dost velký úspěch. A to ještě nebereme v poraz obecně horší termální management posledního Snapdragonu, který telefony často poměrně dost výrazně zahřívá.

Qualcomm má však v rukávu ještě jedno eso. A tím je čipset SM8475, který by měl ve finále nést označení Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Za nižšími výkony čipsetu v benchmarcích i za vyššími provozními teplotami osmičkového Snapdragonu může být podepsán 4nm proces od Samsungu, u něhož se již dříve spekulovalo o nízké výtěžnosti při výrobě. Pro variantu čipsetu by mělo vyrobit TSMC, jehož 4nm výrobní technologie by měla být daleko pokročilejší a efektivnější. A to by mohlo Qualcomm ve výkonu vrátit zpět na první místo.

Představení čipsetu Dimensity 8100 od Mediateku:

Zdroj Weibo, Mediatek