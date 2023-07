Displeje iPhonů mají být v budoucnu úplně bez rámečků. Samsung a LG vyvíjejí zcela nový typ OLED displeje

Podle známého čínského leakera „Ice Universe“ se Apple připravuje na velkou změnu. Tim Cook zřejmě není zastáncem výrazných rámečků, a tak je mají každé následné generace iPhonů postupně ztenčovat. Už z pár let by však mohl být na trhu zcela „bezrámečkový iPhone“, a to proto, že Apple už zprostředkovaně zadal jeho vývoj a výrobu tradičním dodavatelům, tedy firmám LG Display a Samsung Display.

Představa Applu je taková, že iPhone budoucnosti (hovoří se o roku 2027) nebude mít vůbec žádné rámečky, ani žádné výřezy nebo průstřely. Společně s displejem máme počítat i se celoskleněným unibody, které podtrhne unikátnost budoucího iPhonu. Ten má v budoucnu vypadat jako kus skla, a pomůže si tomu i tím, že se Dynamic Island, Face ID či Touch ID se schovají přímo pod displej.



Zatím je to jen render, ale v zásadě ukazuje to, za čím se bude Apple v nadcházejících rocích hnát - za telefonem, jehož displej nemá žádný rámeček (Zdroj: Ice Universe)

Podle leakera potrvá potřebná minimalizace ještě čtyři roky. A to proto, aby mohlo k oznámení bezrámečkového iPhonu dojít v roce 2027, tedy v době dvacetiletého výročí od vydání prvního iPhonu. Celoskleněný iPhone má být vyroben z odolnějšího skla, než je současné sklo Victus 2.

Připomeňte si, jaký byl původní Apple iPhone: