Displejová divize Samsungu si upevní první pozici. Dodá většinu panelů pro aktuální řadu iPhone 14

Mezi smartphony jsou nesmiřitelnými rivaly, ale nebýt Samsungu, měl by Apple zřejmě problém s dostatečnou kvalitou a kvantitou komponent pro iPhony. Jihokorejský zdroj dnes přinesl zajímavou zprávu, která ukazuje, že je americký gigant doslova „závislý“ na zobrazovacích panelech od Samsungu. Apple pro aktuální řadu potřebuje zhruba 120 milionů displejů, Samsung z nich dodá cca 70 %, LG přidá 25 milionů displejů, zbytek dodávek zajistí čínská firma BOE.

Samsung Applu dodává displeje pro všechny aktuální iPhony, LG zajišťuje dodatkové kapacity 6,1" LTPS panelů a 6,7" LTPO displejů. Boe pak vykryje kapacitami jen LTPS panely o úhlopříčce 6,1 palce, které používá základní iPhone 14. Připomeňme, že LTPS panely mají jen 60Hz obnovovací frekvenci, LTPO displeje pak těží ze 120Hz obnovovací frekvence. Zhruba z deseti prodaných iPhonů 14 v sobě má sedm z nich displej od Samsungu, dva od LG a jeden o BOE.



Samsung měl podle původních plánů dodávat menší objem displejů, ovšem LG mělo problémy při výrobě displejů pro iPhone 14 Pro Max, a tak zbylé kapacity převzal Samsung. I díky tomu si jihokorejci v letošním roce upevní pozici dodavatele číslo jedna na poli mobilních OLED displejů.

Zobrazovací panel je navíc jedna z nejdražších součástek telefonu, a tak má, obrazně řečeno, Samsung z každého prodaného iPhonu nějaký zisk. A to přesto, že se jihokorejci snaží vůči Applu pravidelně vymazovat a mezi řádky se mu posmívat. V poslední době to Apple v reklamách schytává např. za to, že nenabízí žádné skládačky.

