Displejový průstřel má konečně smysl. Tato aplikace jej promění v užitečné tlačítko pro vybrané rychlé akce

Protože existuje velká pravděpodobnost, že používáte smartphone s displejovým průstřelem, máme pro vás tip na zajímavou mobilní aplikaci. Aplikace Touch The Notch totiž displejovému průstřelu, který je určen pro selfie kamerku, dává konečně smysl. Navíc, na Google Play málokdy vídáme aplikace, které by měly, byť jen po 10 tisících stažení, hodnocení pět z pěti!

Aplikace nesbírá uživatelská data, pouze si některé informace ukládá pro lokální potřebu. Už při úvodním nastavení se dozvíte, že Touch The Notch potřebuje aktivovat funkce Usnadnění, a to proto, aby v oblasti displejového průstřelu mohla vytvořit virtuální dotykové „tlačítko“. Když se prstem dotknete průstřelu, automaticky se spustí aplikace Fotoaparát, tím to ale rozhodně nekončí.



Z displejového průstřelu se stane akční tlačítko, kterému nastavíte tyto dotykové akce

V aplikaci si totiž můžete namapovat i další akce, tedy dlouhý dotyk, dvojité stisknutí či přejetí prstem zprava doleva či zleva doprava. Každá tato akce může např. otevřít vybranou aplikaci, pořídit screenshot, zapnout svítilnu, spustit automatizovaný úkol (podporovány jsou aplikace Tasker, Automate či Macrodroid), otevřít webovou stránku, rychle vytočit kontakt, přehrát či pozastavit hudbu, přepnout mezi zvukovými režimy, vypnout displej a mnoho dalšího.

Zdarma a bez reklam

U aplikace můžete bez obav experimentovat, a vybrat si rychlé akce, které jsou vám nejbližší. Touch The Notch je navíc v češtině, byť strojově přeložené, a tak se jí nemusí bát ani ten, kdo neumí anglicky. A pokud by se vám aplikace zamlouvala, můžete podpořit vývojáře doživotní „licencí“ za 29 Kč. Aplikace je jinak zcela zdarma a bez reklam, stáhnout ji můžete zde.

Krátká upoutávka na aplikaci Touch The Notch: