DJI FPV je zkrocené monstrum, dron s unikátním charakterem

Po měsících pečlivě dávkovaných „úniků“ DJI představuje svůj první FPV drone. Jmenuje se jednoduše DJI FPV a patří spíše do kategorie filmových dronů. Na akrobacii nebo dokonce FPV závody je přece jen velký a těžký. Zato do živelné a na pilotáž obtížné kategorie přináší sofistikovanost, možnost natrénovat si pilotáž v simulátoru DJI Virtual Flight se stejnými brýlemi a ovladačem.

Působivé představené nového DJI FPV:

Při ostrém letu je k dispozici „záchranná brzda“ pro případ, že pilot ztratí kontrolu (dron se zastaví a stabilizuje svoji polohu pomocí GPS), nebo tlačítko pro automatický návrat na výchozí souřadnice.

Hromada technologií, ale přece mohli ještě přidat

Nový drone je napěchovaný senzory a sofistikovanými algoritmy, které pomáhají s kontrolou letu. V režimu Normal dokonce funguje detekce překážek, automaticky před nimi zpomalí a do jisté míry se chová jako jiné drony DJI. Přes další režimy je možné se doklikat až k opačnému extrému: Manual mode, ve kterém jsou veškeré senzory mimo provoz a vše je pouze na pilotovi.

Automatika pomůže se startem i hladkým přistáním, Cruise Control udržuje stálou rychlost (dokud držíte tlačítko na ovladači), což přispívá plynulosti let. To všechno jsou věci u neotesaných FPV dronů dosud nevídané. Na druhou stranu na novince vidím dvě promarněné příležitosti:

Ve specifikaci chybí pokročilé funkce jako je sledování pohybujícího se majitele, oblíbené Hyperlapse a další pokročilé funkce. Na ovladači chybí možnost připevnit telefon a ovládat dron pomocí jeho displeje. To by se hodilo při krátkých jednoduchých letech pro jednu fotku. Navíc je tu kolize se zákonem, podle kterého stále musíte na dron vidět (brýle tomu logicky zabraňují).

Jistě, jde o FPV drone, ale jsou to záležitosti, které by jej ještě více civilizovaly, aniž by ublížily jeho schopnostem. Byl by to univerzálnější, použitelnější stroj. Na druhou stranu jde o softwarové záležitosti (tedy kromě fyzického uchycení mobilu na ovladač), takže je možné, že se dočkáme s některým z příštích updatů.

Co je FPV drone Specifický druh dronů s kamerou na palubě, která přenáší obraz do brýlí na hlavě pilota. Jiná je i konstrukce a letové možnosti. FPV drone zvládne ostřejší manévry, dokonce se může obrátit vrtulemi dolů a letět na plný výkon k zemi – ale vzhledem k neuvěřitelnému výkonu jde jen o zlomky sekund. Taková pilotáž je nesmírně náročná na schopnosti a přesnost.

Vlevo nový DJI FPV, vpravo konvenční DJI Mavic Air 2. Rozdíl v konstrukci je vidět na první pohled. FPV dronem se dají natočit dechberoucí záběry, ve správných rukou zvládnou nevídané akrobatické kousky a dokonce se s nimi závodí. Také je to obor relativně úzké skupiny nadšenců, drony se prvně stavěly na míru ze součástek, dnes už běžně koupíte hotové sety, ale stále jde o rychlé a těžko ovladatelné bestie, které nezvládne každý.

Maximální rychlost je 140 km/h, což je v kontextu konvenčních dronů skvělá hodnota, naopak špičkové FPV drony se blíží dvoustovce. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne DJI FPV za 2 sekundy. Baterie vystačí až na 20 minut letu, ale pochopitelně je rozdíl, jestli většinu času klidně levitujete, nebo proháníte vrtule na plný výkon – proto je důležité slůvko „až“. Hlavní filmová kamera má stabilizované 4K video při 60 fps, přepnout lze na slow-motion 1080p video při 120 fps.

Nové jsou i brýle FPV Goggles v2, na nich umístěné antény umožní dolet až 10 km. Působivý je datový tok videa až 50mbit/s a přenos se dá různě nastavovat podle toho, zda preferujete rychlejší odezvu, nebo lepší obraz. Zajímavý je i nový Audience mode, který umožní připojit až osm dalších brýlí, ve kterých je vidět to samé, co vidí pilot.



Kromě běžného pákového ovladače najdete na obrázcích v galerii tohoto článku také tzv. Motion Controller. Ovladač do jedné ruky, který pomocí senzorů, gesty a pohybem v prostoru předává instrukce dronu. Minimálně na propagačním videu (viz výše) to vypadá až překvapivě použitelně.

I v Česku!

Start prodeje? Bezprostředně po premiéře, rozhlédněte se po českých e-shopech. DJI FPV Combo (obsahuje i standardní pákový ovladač a brýle) stojí 35 999 Kč.