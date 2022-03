Dlouhé čekání se blíží ke konci. Google zpřístupní hraní ještě nestažených her u všech telefonů s Androidem 12

Google dnes na herním summitu pro vývojáře potvrdil, že se na Androidy brzy dostane funkce Play as you download. Čekání bylo velmi dlouhé, osmiměsíční, ovšem až na dnešní akci americký gigant potvrdil, že ji budou podporovat všechny smartphony, v nichž běží Android 12. A o co se jedná? Pokud si budete z Google Play stahovat hru, budete si ji moci spustit ještě předtím, než bude kompletně stažena a komplet nainstalována.

Samotná funkce využívá tzv. Incremental File System, který do smartphonů dorazil až s Androidem 12. Ve své podstatě se jedná o virtuální souborový systém, který umožní spustit aplikace, zatím co jsou základní a doplňková data průběžně stahována na pozadí. Google sice nepřidal žádný přesný časový rámec, kdy funkce dorazí do telefonů, víme jen to, že se tak má stát velmi brzy.

Už teď je však jasné, že ze startu bude funkce „Play as you download“ podporovat jen málo her. Konkrétně zhruba 180 již otestovaných a plně funkčních titulů. Ty budou mít v Google Play svou „badge“, podle které poznáte, že si můžete hru spustit již krátce po zahájení jejího stahování. Google současně vyzývá vývojáře, aby se nebáli, a své hry pro využití této funkce patřičně upravili. Změny a přídavky ve zdrojových kódech přitom nejsou nijak složité

Vývojáři se však mohou rozhodnout i tak, že tuto funkcionalitu do své hry nezařadí. Třeba proto, že je hra sama o sobě vcelku malá, takže se dá stáhnout i přes mobilní sítě jen za pár vteřin. V tom případě by stahování na pozadí vlastně nemělo vůbec žádný smysl. To platí ostatně i pro aplikace, u kterých se čekání na dostahování typicky měří ve vteřinách, zatímco na stažení a instalaci doplňkových balíčků ve hrách si počkáte, dle velikosti a kvality internetu, třeba i hodinu.

Představení funkce Play as you download na Androidu 12:

Zdroj Gamedevsummit