Dnes je Světový den bez mobilů. Kvůli koronaviru se mění stěžejní poselství

Chytré telefony jsou integrální součástí našich životů. Hodně nám dávají, usnadňují a vylepšují naše životy, ale také nám hodně berou – hodně času a během pár let radikálně změnily sociální návyky budované po tisíciletí.

Už v roce 2001 chtěl francouzský spisovatel Phil Marso upozornit na problémy, které mobilní telefony působí ve společnosti a vyhlásil první Světový den bez mobilů. To bylo dlouho před nástupem smartphonů, které vliv na naše životy ještě znásobily.

V průběhu let přitvrzoval i Marso a do loňského roku se den bez mobilů protáhl na tři dny. Letos začínáme v sobotu 6. února a končíme v pondělí 8. února, ale vzhledem k situaci ve světě zvolnil i jinak radikální Marso. Letos nežádá, abychom telefony úplně vypnuli: „V době, kdy řada lidí zápasí se zdravím, nezaměstnaností a dalšími problémy, by to bylo nezodpovědné," říká v letošní výzvě Phil Marso.

Místo toho nabádá, abychom začali dlouhodobě používat nástroje, které omezují přehnané používání mobilů, nebo na něj alespoň upozorňují. Jak na to? To už je na každém z nás, ale výrobci mobilních OS tomu jdou naproti. Novější verze Androidu mají v Nastavení funkci Digitální pohoda (Digital Wellbeing), iPhony mají Čas u obrazovky.

Minimálně se podívejte, kolik času jste v posledních dnech strávili civěním do té malé obrazovky. Možná vás to trochu vyděsí a zkusíte si o kousek níže nastavit upozornění, nebo rovnou limity…