Do Androidu se dostává bezdrátové nabíjení přes NFC. A to kvůli snadnému dobíjení lokátorů nebo prstenů

V nové verzi Androidu 15 se objeví nečekaná funkce, která může v budoucnu pomoci s dobíjením miniaturních nositelností, do kterých by se nevešla samostatná cívka pro bezdrátové nabíjení. Funkce nese název NFC Wireless Charging (WLC) a s trochou nadsázky umožní bezdrátové dobíjení ze zad každého Androidu, s nímž lze bezkontaktně platit. Musí však obsahovat speciální vysílací čas pro bezdrátové nabíjení.



Srovnání bezdrátových nabíjecí standardů WLC (NFC Wireless Charging) a Qi

Standard WLC 1.0 vznikl v roce 2020, a jeho hlavní výhodou jsou podstatně menší antény, než u bezdrátového dobíjení standardu Qi. V případě specifikace z roku 2021 mohou být antény menší než 1 cm, a jsou součástí flexibilních základních desek, takže se mohou integrovat do malých chytrých zařízení, např. do sluchátek, stylusů, chytrých hodinek, prstenů nebo lokátorů. Tedy všude tam, kde by se klasické cívky pro bezdrátové dobíjení prostě nevešly. Stejná anténa je využívána, jak pro dobíjení, tak pro běžné bezkontaktní datové přenosy, a tak dochází k další úspoře místa.

Zpětná kompatibilita nebude

Až doteď byl však standard WLC pozapomenutý. Citelně mu totiž chybí podpora nějaké globální platformy, což by se mohlo s nástupem Androidu 15 změnit. V betaverzi systému se už teď nachází důkazy, které mohou otevřít cestu na trh různých chytrým doplňkům a příslušenství, které dobijete prostřednictvím WLC. Kupříkladu chytrým prstenům nebo lokátorům, které po zprovoznění sítě Find My Device ve spolupráci s Androidy brzy chytí druhý dech. V současné době mají vyměnitelné baterie, na které vydrží až rok, v budoucnu by však mohly mít vestavěné akumulátory, které jednou za čas dobijete ze zad telefonu přes NFC.

Samozřejmě to ale není bez omezení. Nabíjení přes NFC není tak výkonné jako tradiční bezdrátové dobíjení. Maximální nabíjecí výkon WLC je 1 W (popř. 250, 500 nebo 750 mW), a to při frekvenci 13.56 MHz a maximální vzdálenosti 2 cm mezi zařízeními. Navíc to vypadá, že podpora WLC nedorazí zpětně na starší zařízení, protože telefony budou potřebovat speciální vysílací část pro NFC nabíjení. A tak z její podpory budou moci těžit pouze nové smartphony, u nichž se na funkci WLC bude myslet hned ze startu. Na druhou stranu jsou však už na trhu první produkty, které toto dobíjení podporují. Konkrétně dotyková pera podporující USI 2.0.

Pokud Android 15 skutečně zavede podporu pro bezdrátové dobíjení přes NFC, a potřebný hardware se dostane do nové generace smartphonů, mohlo by to otevřít dveře mobilním doplňkům, které už nebudou mít knoflíkové baterie, ale dobíjecí akumulátory. Podstatně zpříjemnit by pak tato technologie mohla nabíjení prstenů, k nímž byste nepotřebovali žádné speciální docky.

Zdroj: Androidauthority