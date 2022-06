Do Česka zavítaly dvě nové Motoroly. Jedna vás naláká na OLED displej, druhá zase na podporu 5G

Motorola dnes uvedla do Evropy dva levné modely, a to smartphony Moto G42 a Moto G62 5G. Společným znakem obou novinek je podobná cena, důraz na základní funkce, 5 000mAh baterie a čipset od Snapdragonu. Ten je v obou případech doplněn minimálně 4GB RAM a 64GB úložištěm. Interní paměť si ještě rozšíříte microSD kartami, podpora 5G je však k dispozici jen u dražší novinky.

Motorola Moto G42: letošní základ s OLED

Letošní základní Motorola dostala do výbavy 6,4" OLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Na zádech čekají tři fotoaparáty. Na hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací (F1.8) navazuje 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. V průstřelu umístěná selfie má rozlišení 15 megapixelů (F2.2).



Tři silné stránky Moto G42 5G? Odolnost IP52, OLED displej a 6nm Snapdragon 680

Tělo se zvýšenou odolností IP52 pojmulo 5 000mAh baterii, kterou přes kabel dobijete až 18 Watty. Telefon pohání 6nm čipset Snapdragon 680 se 4GB RAM a 64 nebo 128GB pamětí. Pokud bude úložného místa málo, rozšíříte jej microSD kartami až o 1 TB. Vkládáte je do samostatné pozice po boku dvou nanoSIM karet. Maximem mobilní konektivity jsou sítě LTE (Cat.4), ve výbavě se našlo místo i na čtečku otisků prstů, notifikační LED diodu, FM rádio či na NFC. Hudbu si můžete pustit do stereor eproduktorů s podporou Dolby Atmos.

5 000mAh baterii dobijete maximálně 20W dobíjením Turbo Power, přičemž nabíječku s USB-C kabelem, stejně jako sluchátka do 3,5mm jacku, dostanete přímo v základní krabici. Uvnitř čekejte Android 12 s nadstavbou My UX. Telefon bude k dostání v následujících týdnech v zelené, růžové a fialové, a to za cenu 5 199 korun.

Motorola Moto G62: 5G a několik ústupků

Moto G62 5G sice stojí na pomyslné stupnici o něco výše, v několika záležitostech má však novinka horší specifikace než Moto G42. Začněme u displeje, ten má úhlopříčku 6,5 palce a rozlišení Full HD+, jenže tentokrát se jedná o „obyčejný“ IPS panel. Navíc je tak alespoň 120 Hz obnovovací frekvence. Další ústupek čekejte u fotoaparátů. Ty mají sice stejné rozlišení, ovšem hlavní fotočip tentokrát není opticky zastabilizován. Telefon podporuje pomalejší nabíjení a z výbavy zmizela i notifikační dioda.



I Motorola Moto G62 je odolná vůči postříkání vodou, výměnou za podporu 5G nabízí telefon 120Hz IPS displej a sahalo se také samozřejmě na čipset

Výkon a podporu připojení k 5G sítím obstarává Snapdragon 480+ 5G, který doplňuje 4 nebo 6GB RAM. Hudební přednes obstarají stereoreproduktory s prostorovým efektem Dolby Atmos. Telefon se bude na trhu nabízet jako single SIM nebo jako hybridní Dual SIM, druhá nanoSIM karta tedy bude mít sdílenou pozici s microSD. Telefon na těle zachovává 3,5mm jack (sluchátka budete potřebovat pro poslech FM rádia), pro nabíjení a datové přenosy poslouží USB-C. V telefonu i tentokrát běží Android 12, která má co nejvíce blíže k čisté verzi systému. Moto G62 5G se začne brzy prodávat za 6 199 Kč, a to v šedé a modré barevné variantě.

10 generací telefonů řady Motorola G: