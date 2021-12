Do Evropy se vrací roaming. Tři největší britští operátoři jej zavedou začátkem nového roku

Roaming v Evropě byl s velkou pompou zrušen v roce 2017, kvůli Brexitu však bude znovu částečně obnoven. Britský operátor EE již v polovině roku avizoval, že od 1. ledna začne znovu vybírat roamingové poplatky. Byl to bezprecedentní krok, ovšem záhy se ukázalo, že jej uživatelé příliš neschvalují. EE tedy začne s placeným roamingem až v březnu. Tato první vlaštovka však ukázala cestu dalším velkým britským operátorům, Vodafone odstartuje roaming už za pár dní, Three zase koncem května.

U všech operátorů bude poplatek za využívání roamingu dvě libry na den, tj. necelých 60 korun. Britský Vodafone však při pořízení osmi či patnáctidenního multipassu sleví na libru za den (cca 30 Kč). Operátor EE nabídne měsíční roaming za cenu 10 liber (cca 300 Kč), operátor Three ještě žádnou speciální nabídku nepředstavil. Denní poplatky budou platit pro nové uživatele sítě nebo pro ty, kteří nedávno změnili svůj tarif. Na dlouholeté uživatele se roamingové poplatky zatím nevztahují, je však jen otázkou času, kdy na ně dojde řada.

Roamingové poplatky britských operátorů však znamenají, že brzy budeme při cestě do Velké Británii platit roaming i my. Čeští operátoři sice v současné době souhlasně tvrdí, že ve Velké Británii i po Brexitu voláme jako doma, ale to nebude trvat věčně. Nadnárodní skupiny operátorů Deutche Telecom, Telefonica a Vodafone prodloužily bezplatný roaming do konce roku 2022, poté by však už mohla přijít placená podoba roamingu pro všechny, kteří do Británie přicestují.

Propagační video ke konci evropského roamingu (rok 2017):

