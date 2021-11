Do Huawei Nova 9 dostanete skoro všechny aplikace, včetně těch od Googlu. Poradíme jak

Huawei je už dva roky obětí obchodní války mezi USA a Čínou. Firma od druhého pololetí 2019 mimo jiné ztratila přístup ke službám Googlu. Místo toho rychle přispěchala s vlastním balíkem služeb Huawei Mobile Services (HMS) a marketem AppGallery. Jejich vývoj je ale běh na dlouhou trať, navíc uživatelé chtějí používat služby, na které jsou léta zvyklí.

Nejpalčivějším problémem telefonů Huawei bez Googlu je stále malý výběr aplikací. Mnoho jich v AppGallery chybí, některé už z principu ani nemohou fungovat – typicky Gmail, Google Fotky, Google Disk, YouTube a další. Ke svému chodu totiž potřebují povolené služby Google.

Naštěstí existují řešení, jak se k oblíbenému obsahu dostat. Popisujeme je na následujících listech tohoto článku. Nejde o žádné vývojářské zásahy do telefonu, ale běžné uživatelské postupy, z nichž mnohé oficiálně doporučuje i samotný Huawei. Není to sice tak pohodlné jako instalace všech věcí z jediného marketu, ale zvládne to každý.

Jako první model si americké embargo „odskákal“ vlajkový smartphone Mate 30 Pro, který se na českém trhu prodával jen v omezené míře. O rok později přišla generace P40 Pro a na podzim i další vlajkový model Mate 40 Pro. Tím přísun špičkových zařízení Huawei na evropský trh prakticky skončil. Výrobce si dal pauzu a až letos na podzim uvedl novinku Huawei Nova 9. Právě na ní jsme všechny následující postupy úspěšně odzkoušeli.