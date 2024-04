Do mobilů mají nakročeno AI aplikace, začíná se hovořit i o AI předplatném. A výrobci budou chtít vytěžit maximum

Umělá inteligence se letos ve větší míře dostala do smartphonů. Primárně se týká Samsungu a jeho Galaxy AI, a také Google, který přišel na trh s Gemini. A zatímco se ještě tyto funkce na trhu pořádně nerozkoukaly, a třeba u Samsungů stále postrádáme dříve avizovaný český jazykový balíček, bez něhož rozhodně není Galaxy AI kompletní, už teď se začíná hovořit o tom, že by AI funkce mohly být za předplatné. Google současně začíná nabízet Gemini Pro vývojářům aplikací třetích stran, které však do budoucna zadarmo jistě nebude.



Google má s Gemini velké plány. Vše ale naznačuje, že se může relativně brzy schovat za předplatné, nebo alespoň minimálně některé „speciální“ funkce. Klíčová otázka zní: „Jste připravení za na případně zaplatit?“

Umělá inteligence je letos tím nejdůležitějším, co se dostalo a dostane do smartphonů. Hardwarových inovací bylo minimum, vše se točí, a bude se točit (např. u iOS 18) okolo umělé inteligence. Jenže, ta rozhodně nebude zadarmo po neomezenou dobu. Existují dva možné scénáře, které mohou nastat. Buď mobilní giganti časem umělou inteligenci zpoplatní celou (až nám dají dosyta ochutnat, co vše dokáže) a nebo za příplatek nabídnou „exkluzivní“ funkce.

Jenže, jste ochotní platit za umělou inteligenci v mobilu?

Zpoplatnění umělé inteligence

Samsung v poznámkách pod čarou u Galaxy AI uvádí: „Galaxy AI funkce budou poskytovány zdarma až do konce roku 2025, a to na podporovaných zařízení. Pro AI funkce třetích stran mohou platit jiné podmínky“. Mezi řádky můžeme číst, že Samsung bude postupně vylepšovat funkce umělé inteligence, a také to, že v roce 2026 může nastat velký zlom. Je velmi pravděpodobné, že některé funkce budou za příplatek. A to tehdy, jakmile si na ně po dvou letech zvykneme...

Zatím to sice není stoprocentní, ale z pohledu trhu k tomu všechno směřuje. Třeba Google testuje uživatele propojením Gemini a předplatného Google One. V bezplatném režimu mohou uživatelé učinit maximálně 60 dotazů za minutu, v placené verzi tato bariéra mizí, ovšem za každý „request“ se bude muset platit. I to může ukazovat na to, že bezplatné (a omezené) AI funkce budou zdarma, zatímco ty speciální budou za poplatek, byť „symbolický“. Jenže z globálního pohledu si tímto mohou firmy přijít na nemalý peníz.

Bude to však na samotných uživatelích, kteří se budou muset sami sebe zeptat, zda umělou inteligenci za předplatné využijí stejně často a efektivně jako Netflix nebo Spotify. Jenže tato předplatná už jsou pro nás běžnou záležitostí, stejně jako placení nemalých měsíčních telefonních tarifů, časté pořizování smartphonů, doplňkového příslušenství nebo nákup aplikací. Ano, určitě bude záležet i na případné ceně předplatného. Pokud vám v rozpočtu ještě něco zbude, budete investovat zrovna do umělé inteligence v mobilu?

Blížící se zpoplatnění naznačují i zdroje blízké Googlu, který zvažuje zpoplatnit vyhledávání pomocí umělé inteligence. A to vlastně ještě předtím, než se mohla tato funkce stát užitečnou. Do vývojářského Android Studia přibyla podpora Gemini Pro, která je vývojářům dočasně k dispozici bezplatně, aby si ji mohli vyzkoušet. Jenže hned záhy se dozvídáme, že testování bude probíhat do té doby, než bude tato funkce k dispozici v plné funkční verzi. A za tu už se platit samozřejmě bude.

Pokud by byla umělá inteligence v mobilu částečně nebo úplně zpoplatněná, přistoupili byste na model předplatného nebo byste raději hledali bezplatné varianty, popř. mobil AI nepoužívali vůbec? Podělte se o váš názor v diskusi.

