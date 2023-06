Do mobilů se po letech vrací projektor. Tentokrát je podpořený obří baterií a praktickou svítilnou na cesty

Pokud si dáte dohromady slova „smartphone“ a „projektor“, zřejmě se vám vybaví stařičký Samsung Galaxy Beam (dobová recenze zde). Žlutý smartphone byl v roce 2012 unikátním telefonem, na něhož však do dnešních dní nikdo pořádně nenavázal. Pomyslnou štafetu tohoto unikátního telefonu své doby však přebírá telefon značky, od které by to nikdo nečekal...

Unihertz Tank 2 je telefon, který se vymyká všem standardům. Hned na začátek můžeme zmínit jeho obří 15 500 mAh baterii s 66W rychlonabíjením, díky které má telefon rozměry 179 × 86 × 24 mm, a hmotnost 530 gramů! A to už je pořádná „cihlička“, která se dost rychle pronese. Telefon je voděodolný, prachuvzdorný a odolá nárazům, mezi podporované normy patří IP68 a MIL-STD810H.



Nejzajímavější vlastnost superodolné novinky značky Unihertz? Rozhodně zabudovaný laserový projektor

Displeje telefonu má úhlopříčku 6,81 palce a rozlišení Full HD+, v jeho průstřelu čeká 32Mpx selzie. Na zádech jsou fotoaparáty hned tři, byť fotomodul vypadá hodně atypicky. Hlavní 108Mpx snímač doplňuje 64Mpx kamerka pro noční vidění a 16Mpx ultraširokoúhlý snímač. Přímo pod fotomodulem se nachází laserový projektor, který promítá v rozlišení 1 280 × 720 pix a to při maximální svítivosti 40 lumenů. Připomeňme, že zmiňovaný Galaxy Beam disponoval projektorem se svítivostí 15 lumenů, takže jsme se za 11 let alespoň trochu posunuli kupředu.

Projektor i jasná svítilna

A zajímavá jsou i samotná záda, kterou jsou vyzdobena „kempingovým osvětlením“. Výrobce takto nazývá dva LED panely na zádech, které mají několik režimů osvětlení. Na maximální jas (1 200 lumenů) nahradí silnou svítilnu, mohou však poblikávat i v tempu morseovky (SOS), výstražným červenomodrým osvětlením, nebo tak, jak jim to nastavíte. Výkon telefonu zajišťuje Mediatek Helio G99 s 12GB LPDDR4 RAM, kterou si rozšíříte až o 10GB virtuální RAM. Použije se na to paměť z 256GB interního úložiště, které si ještě rozšíříte microSD kartami.

Představení smartphonu Unihertz Tank 2:

Bezpečnost zajišťuje čtečka otisků prstů na boku telefonu, v rámci konektivity můžete u tohoto „drobečka“ počítat s podporou Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, LTE či s NFC. 5G sítě nejsou podporovány použitým čipsetem. Uvnitř druhého Tanku běží téměř čistý Android 13. Telefon se začne prodávat v průběhu června, a stát by měl necelých 17 tisíc korun.