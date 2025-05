Do oblíbené konverzace v iMessage se dostanete rychlou zkratkou. Ukážeme, jak ji na iPhonu nastavíte

Nová funkce „Otevřít konverzaci“ v iOS 18.4 přináší to, co uživatelé iPhonů dlouho postrádali: možnost vytvořit si zkratku pro rychlé otevření konkrétního chatu v aplikaci Zprávy (iMessage). Už žádné složité procházení dlouhým seznamem konverzací – stačí jedno klepnutí a budete tam, kde potřebujete být.

Postup vytvoření zkratky je překvapivě jednoduchý. Jako první otevřete aplikaci Zkratky, klepnete na tlačítko plus pro novou zkratku a vyhledejte akci Otevřít konverzaci (stačí zadat do vyhledávacího pole v horní části). Pak vyberete konkrétní chat, který chcete otevírat, pojmenujete si zkratku a případně změníte její ikonu. A máte hotovo. Takto lze vytvořit zkratku pro jakýkoli chat – individuální, skupinový i klasické SMS vlákno.



Vytvoření zkratky pro otevření konverzace

Akční tlačítko a ikona na ploše

Síla této funkce spočívá v tom, že zkratku můžete umístit prakticky kamkoli: na plochu jako běžnou ikonu, do widgetu, na zamykací obrazovku, do Ovládacího centra nebo – pokud máte iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro či iPhone 16 Pro Max – dokonce přiřadit k Akčnímu tlačítku. To znamená, že oblíbený chat otevřete jedním gestem, ať už jste kdekoli v systému.

Speciální zmínku si zaslouží právě Akční tlačítko, které je doménou nejnovějších modelů iPhonů. Pro ty, kdo často píšou stále stejnému člověku, to může být doslova zkratka k okamžité komunikaci. V aplikaci Nastavení otevřete sekci Akční tlačítko. Zde v nabídce možností zvolte Zkratka, stiskněte tlačítko Vybrat zkratku a v sekci Moje zkratky zvolte Otevření konverzace.



Přiřazení zkratky Akčnímu tlačítku

Nejčastější volbou pro umístění zkratky je samozřejmě plocha telefonu. Přímo z aplikace Zkratky můžete přidat vytvořenou zkratku na domovskou obrazovku – klidně s vlastním názvem a ikonou. iOS ji pak zobrazí vedle běžných aplikací, takže bude okamžitě dostupná po odemknutí. A pokud máte víc oblíbených chatů, není problém vytvořit více ikon – třeba i celou složku „Rodina“, „Práce“ a „Kámoši“.

Widget, zamykací obrazovka a Ovládací centrum

Zkratku lze také umístit do widgetu na ploše. To se hodí, pokud nechcete ikonu mezi aplikacemi, ale přesto toužíte po rychlém přístupu. Widget Zkratek umí zobrazit více zástupců a můžete ho upravit podle vlastních potřeb. Navíc funguje i ve Smart Stacku, takže se zobrazí automaticky podle situace – například když ráno běžně píšete partnerovi, iPhone vám sám nabídne ten správný kontakt.



Zkratka v podobě Widgetu

Další možností je přidat zkratku na zamykací obrazovku. Stačí dlouze podržet zamčený displej, zvolit Přizpůsobit a pak vyměnit jedno z rychlých tlačítek – třeba Svítilnu – za Zkratku. Pak jen vyberete tu správnou. Jakmile vezmete telefon do ruky, můžete během vteřiny napsat člověku, se kterým komunikujete nejčastěji. Bez odemykání a bez hledání.

Ani Ovládací centrum nepřišlo zkrátka. Ve výchozím nastavení se tam Zkratky nenachází, ale stačí stáhnout Ovládací centrum, podržet prst na volném místě a následně zvolit možnost Přidat ovládací prvek. Z nabídky pak v sekci Zkratky vyberte Zkratka, klepněte na Vybrat a zvolte zkratku pro otevření konverzace.



Zástupce zkratky v Ovládacím centru

Rychlý přístup ke konkrétní konverzaci

Možnosti zní skvěle, ale jsou tu malá úskalí. Každou zkratku musíte vytvořit ručně – tedy zvolit konkrétní chat, pojmenovat ji, nastavit ikonu a umístit ji tam, kde ji chcete mít. Automatické návrhy na základě četnosti komunikace zatím chybí. Pokud byste chtěli otevřít nové vlákno nebo přejmenovat skupinový chat, Zkratky zatím takovou hloubku nenabízejí. Přesto jde o výrazný krok směrem k pohodlnějšímu ovládání telefonu.

Ve srovnání s Androidem nebo třeba WhatsAppem je přístup Applu typicky „appleovský“ – nabízí bezkonkurenční flexibilitu v tom, kde a jak můžete zkratky používat. A díky integraci napříč celým systémem, včetně hardwarových prvků jako je Akční tlačítko, dostává jednoduchá funkce jako „otevřít zprávu“ nečekaně velký smysl.

Celkově je zkratka „Otevřít konverzaci“ ukázkou, jak i zdánlivě malá změna může výrazně zlepšit uživatelský komfort. Apple tímto krokem opět ukazuje, že když už se do nějaké funkce pustí, dotáhne ji do nejmenšího detailu a nabídne uživatelům nejen jednoduchost, ale i možnost si vše přizpůsobit podle vlastních představ.