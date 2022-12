Do pěti let poběží většina smartphonů na 5G. Už teď je do sítí páté generace připojena miliarda lidí

Ke konci roku vydává technologická firma Ericsson svoji tradiční prognózu pro trh mobilních sítí a technologií. Podle posledního listopadového vydání zprávy Ericsson Mobility Report překoná počet připojení do 5G sítí globálně na konci letošního roku hranici jedné miliardy. Do konce roku 2028 to má být miliard pět.



Bude přibývat 5G připojení na úkor všech starších generací. 5G má předběhnout dosud nejrozšířenější 4G v roce 2027 | Grafika: Ericsson

Rychleji, než se původně očekávalo, poroste také počet tzv. FWA přípojek (fixed wireless access), které pomocí 5G mohou suplovat širokopásmové kabelové připojení. Takové řešení je typické například pro rozvíjející se země s vysokou populací, např. Indie. Do roku 2028 má být po světě 300 milionů FWA přípojek.

5G se rozšiřuje výrazně rychleji než kterákoli ze starších generací mobilních sítí po svém nástupu. Ve třetím kalendářním čtvrtletí 2022 přibylo asi 110 milionů připojení. Jejich celkový počet v listopadu dosahoval přibližně 870 milionů a Ericsson očekává, že na samý závěr letošního roku bude pro 5G překonána hranice jedné miliardy připojení. To je o dva roky rychlejší penetrace, než se děla v případě předchozí generace sítí 4G.



Nejvíce dat v mobilních sítích podle očekávání spotřebuje video a aplikace sociálních sítí | Grafika: Ericsson

To potvrzuje, že 5G je nejrychleji se šířící generací mobilní konektivity. Mezi hlavní důvody patří dobrá dostupnost mobilních telefonů a FWA terminálů od různých výrobců, jejichž ceny klesají rychleji, než tomu bylo u 4G, a také rozsáhlé nasazení 5G v Číně. Také v Severní Americe a severovýchodní Asii je růst 5G velmi výrazný a očekává se, že zde rozšíření 5G do konce roku 2022 dosáhne asi 35 procent.

Aktuálně připojeno 6,6 miliardy smartphonů

Na celém světě už 5G v nějaké formě provozuje 230 mobilních operátorů, na trhu je v prodeji zhruba 700 modelů chytrých telefonů s podporou 5G konektivity. Nadále ovšem roste i počet připojení 4G, kterých na celém světě mezi červencem a zářím 2022 přibylo asi 41 milionů. Globální počet připojení 4G by měl ke konci tohoto roku dosáhnout svého maxima ve výši zhruba 5,2 miliardy.



Největší podíl na objemu přenesených dat na sebe převezmou 5G sítě už v roce 2026 | Grafika: Ericsson

Do konce roku 2028 se očekává, že na celém světě bude provozováno pět miliard připojení přes 5G, jež budou tvořit 55 procent všech mobilních připojení. Pokrytí populace signálem 5G by v této době mělo dosáhnout 85 procent; technologie 5G by měla realizovat asi 70 procent veškerých mobilních přenosů a měl by na ni připadat veškerý růst.

Celkově se očekává, že počet mobilních připojení (všech generací a všech typů) do konce roku 2022 překoná 8,4 miliard a do konce roku 2028 až 9,2 miliard. Většina připojení připadá na chytré telefony (smartphony). Odhaduje se, že na konci roku 2022 bude připojeno 6,6 miliard chytrých telefonů, což bude asi 79 procent všech mobilních připojení.