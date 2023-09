Do smartphonů se chystá 32GB RAM. Už 24GB operační paměť je přitom pro většinu uživatelů úplně zbytečná

Mobilní výrobci se ženou za prvenstvím v oblasti, kde to od nich nikdo neočekává. Podle jihokorejského leakera Digital Chat Station se do smartphonů v brzké době dostane 32GB operační paměť, což je něco, co mnozí z nás nemají ani ve svých desktopových počítačích a noteboocích. Zatím není jasné, kdo z výrobců pokoří rekord mobilní operační paměti jako první, boj o prvenství v případě 24GB RAM v mobilu však leccos naznačuje...

První smartphone, který na trh přišel s 24GB operační pamětí, byl herní Red Magic 8S Pro+. Ale nemáme na mysli telefony, které se chlubí „až 24 GB RAM“, protože ty kombinují fyzickou a virtuální RAM. Myslíme zařízení s fyzickou operační pamětí takto velké kapacity. Záhy došlo na OnePlus Ace 2 Pro či na Realme GT 5. Společným jmenovatelem všech těchto telefonů je omezená dostupnost pouze na Čínu. Do Evropy se dosud žádný z nich nedostal. Na starém kontinentu je maximem 16GB operační paměť, a i ta bohatě dostačuje těm nejnáročnějším uživatelům. Tak proč se hnát za ještě vyšší kapacitou operační paměti?



Podle leakera Digital Chat Station se připravuje do akce smartphone se 32GB operační pamětí. Zřejmě jej vyrobí někdo z trojlístku značek Realme, OnePlus či Nubia (Zdroj: Gizmochina)

První důvodem může být určitá prestiž či snaha rekordem zaujmout novinářskou veřejnost. Pravdou však je to, že valné většině uživatelů pro používání smartphonu s Androidem bohatě stačí 8GB operační paměť. A to často platí i pro herní telefony. Jako minimum pro běh Androidu 13 se bere 2GB operační paměť, nenáročným uživatelům však bude bez nějakého většího omezování bohatě stačit 4GB RAM.

Větší operační paměť může přinést uživatelům pouze dva benefity. Tím prvním je udržování spuštěných aplikací na pozadí po delší dobu, protože větší RAM eliminuje nasazení agresivního garbage collectoru. Není totiž nic horšího, než to, když používáte aplikaci nebo hru, přes boční tlačítko rychle spustíte fotoaparát, pořídíte momentku, vrátíte se zpět, a vidíte, že hra nebo aplikace se spouští úplně znovu. .

Druhá výhoda velké operační paměti v telefonu je spíše vztažená do budoucna. Pokud ve smartphonech dojde k nasazení výkonné „on device“ umělé inteligence, bude se skutečně hodit každý GB operační paměti. Jenže, to je spíše hudba daleké budoucnosti.

Jak velkou operační paměť máte v telefonu vy? Narazili jste někdy při používání smartphonu na její limity? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Via Gizmochina