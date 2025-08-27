Do USA raději jen s tlačítkovým telefonem. Hodí se i promazat nebo zamknout sociální sítě

Když se americký prezident Donald Trump dostal k moci, státy po celém světě aktualizovaly svá doporučení ohledně cest do USA. Řada těch, kteří do USA dlouhodobě cestovali, si to po letech rozmyslela. Hlavně proto, že cestující bývají při vstupu do země posuzováni i podle svých názorů.
Když v USA dostanete tento informační letáček, musíte vlastní telefon odevzdat v odemknutém stavu ke kontrole. Zkoumají se hlavně fotografie ale i další užitečná data
Jakmile se Donald Trump dostal k moci, v USA se objevily četné případy, kdy zahraniční návštěvníci čelili při vstupu důkladným kontrolám včetně prohledávání elektroniky. V březnu do Ameriky nepustili francouzského vědce, který kritizoval amerického prezidenta. Zjistilo se to teprve poté, co mu byl prohledán osobní telefon.
Australský spisovatel se do USA v červnu nedostal kvůli článkům, které napsal, a bezmocně sledoval, jak si pohraniční úředník sedící v jeho bezprostřední blízkosti prohlíží osobní fotografie v jeho telefonu. Podle zprávy o kontrole se našly důkazy o dřívějším užívání drog, a proto mu vstup do země nebyl schválen. Podobně dopadli i někteří další cestující z Evropy, kteří byli na místě posláni zpět domů.
Tlačítkový telefon a zamknutí sociálních sítí
Pokud se dnes chcete dostat do USA, nepočítejte s tím, že byste tam mohli cestovat se svým smartphonem, který používáte každý den. Ne že byste měli co skrývat, ale musíte se připravit na to, že vám při kontrole na hranicích kromě dotěrných osobních otázek mohou bez okolků prohledat telefon. Když se budete bránit, je to pro pohraniční kontrolu jednoznačný signál k tomu, aby vás do země nevpustili.
Na hranicích může dojít i k detailnímu prohledání telefonu, zejména fotek
Experti při cestě do USA doporučují, aby si cestující z telefonů smazali fotografie a soukromé zprávy a také vypnuli biometrické zabezpečení, například rozpoznání otisku prstu nebo obličeje. Často se doporučuje i cestování s tlačítkovými telefony bez přístupu na internet – za předpokladu, že vám v zámoří budou fungovat. Doporučuje se také dočasné uzamčení sociálních sítí. U bezvízového cestovního povolení ESTA to problém není (ale můžou se na vás dívat tak, že něco cíleně skrýváte), u víz typu F, M a J však musíte sociální sítě zpřístupnit, jinak víza nezískáte.
Co se může stát na hranicích:
Podle pravidel americké pohraniční kontroly může být každá osoba, která cestuje do USA nebo zemi opouští, podrobena kontrole. Ta zahrnuje i všechna elektronická zařízení, která překračují státní hranici. V případě, že obdržíte informační leták, musíte předložit svá elektronická zařízení, například telefon, v odemknutém stavu, který umožní prozkoumání zařízení a jeho obsahu. Pokud tak neučiníte, může dojít k jeho zabavení za účelem dokončení inspekce. Nesouhlasíte-li s kontrolou, může vám být odepřen vstup do země.
Zařízení vám po dokončení inspekce vrátí. Pokud dojde k problémům a zařízení bude zabaveno, obdržíte potvrzení a kontaktní informace, na kterých se dozvíte další podrobnosti o tom, jak zařízení získat zpět. Při kontrole zařízení může dojít i ke zkopírování a uložení osobních dat.
Americká CBP (Customs and Border Protection) má přitom prakticky neomezené možnosti k prohledání mobilních zařízení, aniž by k tomu musela mít sebemenší důvod. Podle CBP došlo v minulém roce k prohledání 47 tisíc ze 420 milionů mezinárodních cestujících, letos však došlo k výraznému nárůstu. Data za letošní druhé čtvrtletí jsou vyšší než v jakémkoliv jiném čtvrtletí od roku 2018, kdy se tyto statistiky zaznamenávají. Prohledávání telefonů je na vzestupu a podle expertů je daleko více cíleně zaměřené než dříve.
Ti, kteří do USA cestují, by měli minimalizovat množství osobních dat, která mají u sebe. Kromě použití sekundárního zařízení doporučují experti bezpečně vymazat data z telefonu nebo je přesunout na pevný disk či do online cloudového úložiště zabezpečeného heslem.