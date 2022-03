Do závodů o nejrychlejší dobíjení se zapojí i Motorola. Její adaptér přinese i další nezvyklou vlastnost

Výrobci smartphonů se v posledním půlroce začali předhánět v rychlosti a výkonu, kterým dokážou svá zařízení nabít. Poměrně běžně už se dnes objevují hodnoty nad 60 W, některé modely se dostávají i přes 100 W, aktuálním rekordmanem je čerstvě představené Realme GT 3 Neo se 150W dobíjením.

Některé značky se do závodu o ultrarychlé nabíjení příliš nezapojují. Zdůvodňují to hlavně požadavkem na delší životnost baterie a spojují to zároveň s ekologickou linkou, v rámci které z balení nabíječky zcela odstraňují. Pro nejrychlejší nabíjení je přitom klíčové, aby byl použit kabel i adaptér, který je danému telefonu ušitý přímo na míru.



Adaptér Motoroly se svým nabíjecím výkonem chlubí přímo na šasi | Foto: Weibo

Zcela mimo pořadí nejrychlejších je aktuálně Samsung, jehož vlajkový model Galaxy S22 Ultra podporuje maximálně 45 W přes kabel. Ještě „pomalejší“ je Apple, který přímo rychlost nabíjení ani neuvádí, bylo ale změřeno, že nejvyšší (a největší) model iPhone 13 Pro Max je schopen využít nabíjecí výkon 27 W.

Vlajková Motorola v polovině roku

Pozice jiné americké značky, Motoroly, byla vůči rychlému nabíjení poměrně dlouho rezervovaná, se strategií velkých baterií ale postupně začalo postupně přicházet rychlejší nabíjení (nazvané u Motoroly Turbo Power) i do nižších modelů – standard byl mezi 18 až 33 W. Aktuální vlajkový model Motorola Edge 30 Pro dokonce nabíjení navýšil na 68 W.

Tam se ale Američané zastavit nechtějí. V přípravě už je další model s kódovým názvem Motorola Frontier, který přinese pro značku rekordní hodnotu nabíjení 125 W. Manažer čínské mobilní divize mateřského Lenova už se adaptérem s příslušným výkonem pochlubil na sociální síti Weibo. Čínská „vidlička“ do zásuvky dává tušit, že jako první bude novinka určena pro tamní trh.



Očekávaná podoba budoucího vlajkového modelu Motorola Frontier se 125W nabíjením | Foto: Evan Blass

Adaptér bude mít zároveň i další zajímavou vlastnost. Proti jiným adaptérům s podobným výkonem bude relativně lehký, vážit má jen 130 gramů. Běžně srovnatelné adaptéry váží o polovinu víc, jak si všímá portál GSMArena.com, například u Xiaomi 195 gramů nebo Vivo 210 gramů, tedy skoro stejně jako samotný mobil, který mají nabíjet. Motorola Frontier má být na trh uvedena v polovině letošního roku.

Xiaomi popisuje svoji technologii rychlého dobíjení Hyper Charge 120 W: