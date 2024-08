Doba malých výkonných smartphonů skončila, prý o ně nebyl zájem. Strategii změnil i poslední mohykán

Doba malých, ale dobře vybavených telefonů, skončila. Dnes, s odstupem času, to můžeme už téměř s jistotou konstatovat. Poslední malý iPhone (iPhone 13 mini) byl představen před třemi lety, svého nástupce se letos nedočkal ani loňský Asus Zenfone 10. Výkonný telefon, který by na výšku nebyl delší než 150 mm a šířku měl pod 70 mm, s úhlopříčkou displeje pod 6 palců, už dnes v katalozích novinek nenajdeme.



Asus Zenfone 10 byl poslední topmodel s kompaktnějšími rozměry. Telefon akorát do ruky byl skvělý, uživatelé však prý v reálu preferují větší telefony

Přitom do nenápadného Asusu mnozí nadšenci do kompaktních telefonů vkládali své poslední naděje. Ukázalo se ale, že loňská informace o rozprášení divize Zenfone byla v podstatě pravdivá, i když ji Asus později dementoval. V praxi totiž udělal pouze to, že na Zenfone přejmenoval svůj herní telefon ROG Phone, vyvíjený jinou divizí. Letošní jediný nový Asus Zenfone 11 Ultra je tak pouze převlečený ROG Phone 8. Už z principu je jasné, že původně herní telefon kompaktní není a nikdy nebude. A klasický malý „Zenfone 11“ uveden dosud nebyl.

Konec éry kompaktů začal před pěti lety

Malé telefony v uplynulých letech nevyráběl zdaleka jen Asus a Apple. Samsung se ve své předlouhé historii modelů řady Galaxy S několik let věnoval zmenšeným variantám topmodelů. Na trh se dostal Galaxy S III Mini, Galaxy S4 Mini a Galaxy S5 Mini. Jenže u menších telefonů také nasazoval daleko slabší hardware, než u běžných zástupců této řady – a to se mnohým potenciálním zájemcům nelíbilo. Za jedinou skutečně „vlajkovou kompaktní loď“ Samsungu tak můžeme považovat v Česku velmi oblíbený model Samsung Galaxy S10e z roku 2019. Nutno ale dodat, že ani další nástupci (Galaxy S20, S21,...) se od „hranice kompaktnosti“ (150 × 70 mm, 6 palců) zase tolik nevzdálily.

Úplným průkopníkem v oblasti malých, ale výkonných smartphonů, bylo Sony. Vzpomeňme na jeho rodinu zařízení Xperia Z Compact. Ano, bylo to právě Sony, které zavedlo svým názvem terminologii „kompaktních“ telefonů. Tento přívlastek se i přes svoji věcnou nepřesnost (kompaktní znamená spíše celistvý, soudržný a používá se v souvislosti s materiály) uchytil a používá se dodnes. Posledním kompaktem od Sony byla Xperia XZ2 Compact z roku 2018.

Nové malé telefony v nedohlednu

Apple chtěl v roce 2018 nalákat zájemce o kompaktní špičkové telefony na iPhone 12 Mini, v konečném důsledku se však jednalo o jeden z nejhůře prodávaných iPhonů v historii. Apple se nezalekl a nechtěl hned po roce otáčet kormidlo, tak to zkusil ještě s iPhonem 13 Mini, ale potom už se jen utvrdil v tom, že malé výkonné telefony z globálního pohledu většina uživatelů nepožaduje. Místo toho přišel v řadě iPhone 14 s variantou „Plus“, která menší displej vyměnila za větší.

Je přitom otázkou, proč malé telefony zaznamenaly tak náhlý ústup. U českých uživatelů, potažmo i v Evropě by se zřejmě poptávka ještě našla. Jenže i celá Evropa je pro mobilní výrobce velmi malý trh. A když má naopak obrovsky zalidněná Asie přesně opačné preference, co udělá výrobce, aby nemusel pro každý světový region vymýšlet svébytný model? Udělá prostě kompromis.

„Západ chce 6 palců, východ 7 palců, tak to ustálíme někde na 6,5“. Klidně nějak takhle může vypadat debata na meetingu u některého z výrobců, z nichž drtivá většina je navíc z Asie, takže miska vah se má tendenci ještě o to víc převažovat na stranu velkých úhlopříček a tím pádem celkově větších telefonů. Evropský zájemce o malý telefon má tak možnost přečkat tuto etapu s některým ze starších modelů a doufat, že v budoucnu se zase nějaký výrobce k „mini flagshipu“ vrátí. Nevidíme to ale jako příliš pravděpodobné.