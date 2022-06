Doba pokročila. Češi dostali aplikaci, se kterou mohou partnerovi odsouhlasit sexuální styk

Česko má novou aplikaci, která chce pomoci ke snížení sexuálně motivovaných trestných činů. Jmenuje se XPass a jejím cílem je edukovat, sbližovat, ale hlavně chránit. Nabízí proto dosud příliš nevídanou funkci elektronického souhlasu se sexuálním stykem. Ten proběhne mezi dvěma partnery na základě skenu QR kódu. Inu, doba od našich pubertálních let evidentně dost pokročila...



Aplikace slouží jako seznamka, která umožní dát druhé straně souhlas s pohlavním stykem. Funguje ale také i jako aplikace pro edukaci a pomoc.

Osoby tak preventivně chrání například proti tomu, kdy by v budoucnu jedna ze stran chtěla tu druhou žalovat ze sexuálního zneužití. Uživatel zde ale může odsouhlasit i další věci jako například to, že nemá žádnou pohlavní nemoc, nechce počít dítě a nebo, že chce používat kondom. Součástí aplikace je i mechanismus, který má zabránit udělení souhlasu pod nátlakem.

Seznamka i nástroj pro ochranu a edukaci

Aplikace částečně slouží i přímo jako seznamka, kde je možné si najít partnera a následně si s ním chatovat, případně domluvit schůzku. Ještě předtím ale aplikace každého důkladně prověří pomocí dotazníku a zeptá se vás na to, kdo jste, koho hledáte a také se vás otevřeně zeptá na vaše sexuální preference včetně oblíbených poloh. Jakmile jste zaregistrovaní a máte vše vyplněno, můžete se pustit do hledání protějšku.

Aplikace se snaží také edukovat, takže zde najdete právní kodex ve kterém najdete shrnutí nejčastějších otázek toho, co vlastně je a není legální. Nechybí ani sexuální abeceda s podrobným vysvětlením nejrůznějších slovíček a pojmů z oblasti sexu. Pokud by se přeci jen uživatel dostal do potíží, součástí aplikace je i sekce s informacemi pro vyhledání akutní pomoci, ať už jde o Bílý kruh bezpečí, Linku bezpečí či PoliciI nebo Záchrannou službu. V aplikaci také najdete rady pro situaci, když byste se stali sami obětí znásilnění.

Autoři aplikace tvrdí, že veškerá data v aplikaci uložená jsou sdílena jsou pouze na žádost orgánů činných v trestním řízení. Aplikace XPass je už nyní zdarma ke stažení pro Android a iOS. Více o aplikaci a jejích funkcích zjistíte na webu projektu.

Na papíře to vypadá všechno pěkně, jenže je tu i názor z druhé strany, podle kterého je případný souhlas se sexem v aplikaci nepodstatný, jelikož se vám kdykoliv může, a to ze zcela jakéhokoliv důvodu, přestat chtít. A mít v mobilu, krátce po covid pasu i „sex pas“, je trochu na pováženou. Pokud však aplikace dokáže předejít alespoň jednomu znásilnění, jsme pro ní všemi deseti. Všelékem na tento globální problém však určitě nebude.

Ukázka aplikace XPass: