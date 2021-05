Dočkáme se Apple Storu v Praze? Spekulace ukazují na Masarykovo nádraží

Již roky applisté sní o značkovém obchodě Apple Store v České republice. Sen před více než dvěma lety oživil i sám premiér Andrej Babiš, když se jeho otevření snažil dohodnout při setkání s ředitelem společnosti, Timem Cookem. Od té doby se ale nic nestalo a jediné, co zde nakonec Apple otevřel, byly originální Apple Shopy, což jsou jen Applem schválené části prodejen jiných obchodů.

Nyní se však myšlenka skutečného Apple Storu opět vrací na stůl, a to v návrhu právě rekonstruovaného náměstí u Masarykova nádraží v Praze. To má na starosti společnost Penta Real Estate, která zveřejnila projekce, jak náměstí bude vypadat. Zajímavé je, že v aktuálních renderech je na jedné z budov jasně viditelné logo Applu. Na starších vizualizacích přitom na budově svítil obecný nápis iFactory.

Povedlo se tedy společnosti Penta do areálu u centrálního pražského nádraží domluvit skutečný Apple Store, nebo jeho místo zaujme jen některý z dalších prémiových resellerů? Na to si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Developerský projekt s názvem „Masaryčka“ má být dokončen do roku 2025.