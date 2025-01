Dokáže Huawei s HarmonyOS konkurovat Androidu a iOS? Vše mají v rukou vývojáři

Huawei se maximálně soustředí na vytvoření třetí velké mobilní platformy, která by konkurovala Androidu a systému iOS. Výrazným milníkem ve vývoji systému HarmonyOS bylo definitivní odstřižení od Androidu, ke kterému došlo vloni v prosinci společně s verzí systému „Next“, poprvé představené spolu se smartphony řady Mate 70. Huawei je tak na nejlepší cestě k vytvoření silné mobilní platformy. Jenže i přes propracovaný software existují záležitosti, které se nedají urychlit.



HarmonyOS Next není jen v telefonech a tabletech. Aby však mohl konkurovat Androidu a iOS, chybí mu dvě podstatné věci: kvalita (nikoliv kvantita) aplikací a také globální, nejen čínská, dostupnost.

Pro HarmonyOS by bylo nejlepší, kdyby dokázal přeskočit v čase o několik let dopředu. To je podle nás doba, kterou bude potřebovat, než o něm budeme moci mluvit jako o třetí plnohodnotné mobilní platformě. Informace z Číny naznačují, že systém jako takový je ve velmi pokročilém stadiu vývoje a vlastně mu už nic podstatného nechybí – tedy až na aplikace.

Bez aplikací ani ránu

Právě ty jsou u současných mobilních systémů alfou a omegou všeho. A to bude platit minimálně do doby, než se na trhu objeví smartphony, které místo aplikací vsadí na jednotnou umělou inteligenci zajišťující veškeré funkce. Než však představy AI telefonu od skupiny Deutsche Telekom začnou mít reálné obrysy, může to trvat ještě hodně let.

Stejnou dobu zabere i naplnění aplikačního obchodu. Huawei má svou práci hotovou a více už pro svůj vlastní operační systém zřejmě udělat nemůže. Vše se teď přesouvá na vývojáře mobilních aplikací, od nichž Huawei potřebuje, aby co nejrychleji naplnili aplikační obchod. Ano, zdá se, že právě teď je nejdůležitější kvantita, aby systém alespoň papírově nepůsobil prázdně. Podle Huawei je cílovou metou 100 tisíc aplikací, aby se dalo hovořit o „vyspělém" systému; vloni v říjnu platforma startovala s 15 tisíci aplikacemi.

Zcela samostatný systém Huawei se u HarmonyOS Next zcela odstřihlo od Androidu. Z obchodu App Gallery je však možné stáhnout aplikaci Easy Abroad, což je v podstatě emulátor Androidu. V něm si pak můžete nainstalovat a spouštět jakoukoliv aplikaci pro Android. Easy Abroad je primárně určena uživatelům cestujícím mimo Čínu, ale také těm, kteří chtějí služby od Googlu. Abychom byli úplně přesní – HarmonyOS se od Androidu ještě kompletně neodtrhl.

Huawei však už brzy bude muset začít řešit i kvalitu. Konkrétně potřebuje na svou stranu získat světoznámé firmy, které mají své aplikace na Androidu a iOS. Vůbec bychom se nedivili, kdyby některé z pobídek měly i finanční podtext. V systému chybí známé aplikace pro firemní komunikaci a telekonferenční hovory, AI chatboti nebo třeba různé čínské vládní aplikace. Sdílení odkazu na populární čínské platformě WeChat přes mobil často nefunguje, problematické je i vyhledávání na čínské sociální síti Weibo nebo chybějící push notifikace u nově nainstalovaných aplikací.

U her Huawei chybí podpora klíčových nejhranějších titulů Genshin Impact a Fantasy Westward Journey. Huawei nehraje do karet ani nástup staronového prezidenta Donalda Trumpa k moci v USA, protože právě za jeho předešlého mandátu se značka dostala na seznam entit, které mají odepřený přístup k softwarovým a hardwarovým technologiím. S trochou nadsázky se dá říci, že naplnění aplikačního obchodu AppGallery známými aplikacemi je pro Huawei doslova existenční záležitost.

Haló! A co Evropa?

V Číně je možné si HarmonyOS Next (stále ve vývojářské verzi) vyzkoušet u řady Mate 70, jenže někteří uživatelé se vracejí k předešlé verzi systému, která byla kompatibilní s Android aplikacemi. Primárně kvůli chybějícím funkcím a aplikacím. HarmonyOS má ještě daleko ke své kompletní a dokonalé podobě, podle nás to však Huawei vzal ze špatné strany.

HarmonyOS primárně nabízí v Číně, kde se s velkou pompou odstřihl od Androidu. Už v tu dobu měl ale mít připravené náhrady a identické aplikace, které běží na jeho systému. To se však nestalo a v plné nahotě se tak ukázalo, že systém ještě není připravený na „prime time", i přesto, že by si to Huawei hrozně moc přálo.

Systém od Huawei je navíc velmi podobný systému iOS. Dlouholetým uživatelům iOS přijde podoba systému od Huawei velmi známá a intuitivní. Prostředí je hodně svižné, telefony značky používají i 3D sken obličeje, podobně jako Apple. Proto nám nejde do hlavy, proč Huawei v Evropě stále tvrdošíjně nabízí telefony primárně s nadstavbou EMUI. Právě zde totiž vlivem sankcí nemůže na Androidu rozjet své snahy naplno, a tak by sázka na HarmonyOS dávala mnohem větší smysl. Kde jinde HarmonyOS zkoušet u běžné dostupných telefonů, než tam, kde AOSP verze Androidu stejně nemá Google služby?

Jenže se zase vracíme k aplikacím, u nichž by se Huawei musel soustředit i na ty globální a nalákat je na svou platformu. Jenže už u čínských aplikací to nejde tak snadno, jak se čekalo, natož pak u globálních aplikací.

Třetí největší operační systém Huawei se loni v říjnu pochlubilo, že je HarmonyOS třetím největším operačním systémem na světě. Jenže, kolik významných mobilních systémů znáte? Android, iOS...a kdo že jsou ti další?

Zatímco se systémy Android a iOS začínají jeden druhému stále více podobat, rozhodně by jim z mého úhlu pohledu prospěla zdravá konkurence, která by jen nekopírovala iOS, ale dělala i některé věci po svém. Zatím nám však HarmonyOS Next, byť jeho předešlé generace mají už relativně velkou uživatelskou základnu, tak trochu připomíná situaci operačního systému Bada od Samsungu. Jihokorejci jej nedokázali rozběhnout ani v době, kdy byli jasnou mobilní jedničkou s téměř třetinou celého trhu.

I Bada doplatila hlavně na nedostupnost známých aplikací. A Huawei právě řeší existenční problém „slepice a vejce". Potřebuje více aplikací, ale aby vývojáři přidávali nové, potřebují je mít pro koho vyvíjet. A pro uživatele bude systém lákavější, až bude mít více aplikací. Tento přirozený vývoj nejde nijak přeskočit. Pokud se HarmonyOS Next nakonec výrazněji prosadí, odhadujeme, že se tak stane jen v Číně. Z globálního pohledu u něj zatím nevidíme nic, co by mělo přimět uživatele Androidů a iPhonů k migraci na novou platformu. Ba co víc, na globální uživatele se v tuto chvíli vlastně vůbec nemyslí.

Zdroj: Bloomberg, Vishal Jain, Technode, Huaweicentral