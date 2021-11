Doogee chystá raritu. Superodolný telefon nabídne AMOLED vepředu a druhý displej na zádech

Značka Doogee připravuje velmi zajímavý superodolný smartphone, který by neměl ujít pozornosti zájemcům o odolný telefon, kteří si od něj slibují i „něco“ navíc. Dooge V20 5G se, jako jeden z mála odolných telefonů, bude pyšnit 6,43" AMOLED displejem s rozlišením 2K+, který má poměr stran 20:9 a jemnost 409 ppi.

Poměrně překvapivě se do výbavy dostal i zadní 1,05" displej, který pomůže s focením selfíček nebo vám třeba v pohotovostním režimu zobrazí hodiny, příchozí hovory nebo vám umožní ovládat přehrávání hudby. Foťáky jsou na zádech celkem tři, hlavní 64Mpx snímač s podporou umělé inteligence doplní dvě další kamerky. Očekáváme, že se bude jednat o 2Mpx hloubkový snímač a o 2Mpx makro. Pomáhá jim ještě přisvětlovací dioda.

Mnohem zajímavější je však zvýšená odolnost telefonu, který je vyztužen karbonovými vlákny běžně používanými v leteckém průmyslu. Telefon je tedy odlehčený a současně daleko odolnější. To ostatně dokládá i podpora norem IP68, IP69K a standardu MIL-STD810G. Výrobce k tomu navíc přidal zvýšenou teplotní odolnost až do -40°C, resp. do +80 °C!

Teaser pro superodolný Dooge V20 5G:

Telefon podporuje duální 5G, takže bude postaven na 5G čipsetu, jehož přesné označení zatím neznáme. Pokud bychom si však měli tipnout, zřejmě se bude jednat o některý z Mediatků řady Dimensity. Kompletní specifikace telefonu zveřejní Doogee v lednu příštího roku, a záhy by se měl tento superodolný smartphone dostat i do prodeje. Jeho koncovou cenu si však zatím netroufáme odhadovat.

Zdroj Doogee