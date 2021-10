Doogee S35 je odolný smartphone kompaktních rozměrů s cenovkou pod 3 tisíce korun

Najít mezi odolnými smartphony takový, který svými rozměry není úplně přerostlý, není snadný úkol. O to hůř, pokud je omezený rozpočet. Oboje však splňuje nové Doogee S35, který navzdory silnému obrnění chránící jej před pády nabízí rozměry 153 × 83 × 15,7 mm podobné běžným smartphonům. Rozdíl však poznáte na váze 260 gramů. Telefon samozřejmě nabízí voděodolnost dle IP68 a IP69K a splňuje i armádní normu MIL-STD-810G.

Výrobce toho docílil jednoduše, dal do telefonu malý displej. Na dnešní poměry je úhlopříčka 5“ s HD rozlišením a širokými rámečky silným závanem nostalgie, ale u takto koncipovaného zařízení může být praktická. Základní je zde i výbava v čele s procesorem MediaTek MT6737V, doplněným o 2 GB RAM. To však díky odlehčenému systému Android 10 Go příliš nepoznáte. Omezením však může být jen 16GB vnitřní úložiště, které doženete paměťovou kartou.

Navzdory malému displeji má telefon vcelku silnou baterii o kapacitě 4 350 mAh. Nechybí trojitý fotoaparát s rozlišením 13 + 2 + 2 MPx a 5Mpx čelní kamerka. Odpustit mu musíte starší microUSB konektor. Nejlákavějším parametrem je potom zejména cenovka 2 890 Kč.

Představení Doogee S35: