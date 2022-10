Doogee S96 GT. Nový superodolný tank zvedá výpočetní výkon a prodlužuje vzdálenost pro noční vidění

Značka Doogee, která je známe zejména díky superodolným telefonům, oznámila nový model Doogee S96 GT. Jedná se o nástupce dva roky starého modelu S96 Pro, který se jako první pyšnil nočním viděním. Nová generace telefonu dostala výkonnější čipset, větší operační paměť a kvalitnější fotoaparáty. Telefon si však i nadále zachovává voděodolnost a prachotěsnost podle norem IP68, IP69K a MIL-STD810H. Tohohle „drobečka“ jen tak něco nerozhodí...

Design telefonu se mezigeneračně příliš nezměnil. Do ostře řazených rysů s pogumovanými hranami a vyztuženým tělem se dostal 6,2" displej, záda zdobí hned čtyři fotoaparáty. Na hlavní 48Mpx snímač navazuje dvacetimegapixelová kamerka pro noční vidění od Sony. Dokáže zaznamenat vše před telefonem až do vzdálenosti 15 metrů. Celek doplňuje 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. Videa můžete natočit až v rozlišení 4K s frameratem 30 fps.



Sony je ostatně dodavatelem i 32Mpx selfie kamerky, která je umístěna ve výřezu displeje. Ten navíc ještě kryje sklo Gorilla Glass blíže neupřesněné generace. Čtečku otisků prstů hledejte na boku pevně sešroubovaného těla, stejně jako akční tlačítko, jehož funkci si upravíte dle svého uvážení.

Změnou prošel výpočetní výkon. Místo Helia G90 běží v telefonu výkonnější Helio G95 od Mediateku. Na 8GB operační paměť navazuje 256GB interní úložiště. Pod krytem je umístěna uživatelsky nepřístupná baterie o velmi slušně kapacitu 6 350 mAh, kterou dobijete, jak kabelem, tak bezdrátově. V prvním případě je maximem 24 Wattů, v případě druhém je pak stropem dobíjecí výkon 15W. V telefonu běží Android 12, a v rámci výbavy se počítá i s bezkontaktními platbami Google Pay.

Superodolná novinka se do prodeje dostane v polovině října, a to v černé, oranžové a zlaté barevné variantě. Dosti sebevědomá cena by neměla přesáhnout 17 tisíc korun.

Představení superodolného Doogee S96 GT:

Zdroj: Doogee