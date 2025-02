Nejlepší doplňky z Ikea a Lidlu pro mobily a tablety. Přijdou na pár korun

Pouzdro na mobilní telefon s rozměry do cca 158 × 80 milimetrů od privátní značky Crivit je navrženo tak, aby poskytovalo bezpečné a stabilní uchycení zařízení během jízdy na kole. Díky pevnému uchycení na řídítkách si můžete být jisti, že telefon zůstane na místě i při jízdě po nerovném terénu.

Tento držák na mobilní telefon je ideální pro cestování – umožní vám pohodlně sledovat obsah na obrazovce během dlouhých cest nebo třeba při čekání na letišti. Jeho nerušivě šedá barva se hodí do jakéhokoli prostředí, ať už ho použijete doma, v kanceláři nebo na cestách.

Ve své podstatě jde o držák na telefon a kroužek na klíče v jednom, který se snadno a prakticky přenáší, protože jej lze složit, když jej nepoužíváte. Tvar držáku zajišťuje, že váš telefon zůstane na svém místě bez ohledu na to, zda je v horizontální nebo vertikální poloze. Protiskluzová základna zaručuje, že držák zůstane na místě, i když s telefonem manipulujete.

Nabíječka má elegantní design, který se hodí do každé domácnosti nebo kanceláře. Je navržena tak, aby byla co nejpraktičtější – nabíjecí plocha je dostatečně velká, aby pojala i větší zařízení, a díky svým minimalistickým rozměrům 18 × 0,95 × 8,5 centimetrů nebude zabírat zbytečně mnoho místa.

Tronic Qi Dual je moderní bezdrátová nabíječka, která umožňuje nabíjení dvou zařízení současně. Díky technologii Qi poskytuje rychlé a efektivní nabíjení kompatibilních zařízení bez nutnosti používání kabelů. To znamená, že stačí jednoduše položit telefon nebo jiné zařízení na nabíjecí plochu. Tento systém je velmi pohodlný a zjednodušuje každodenní používání elektroniky.

LIVBOJ Bezdrátová nabíječka

Bezdrátová nabíječka LIVBOJ na první pohled zaujme svým typicky seversky strohým designem. Kruhovou placku o průměru 91 milimetrů vysokou jen pouhý jeden centimetr můžete pořídit buď v černé, nebo v bílé barvě.



Nabíječka se připojuje k elektrické síti přes konektor USB-C a na tomto místě je vhodné zdůraznit, že součástí balení není nabíjecí adaptér ani kabel. Ty budete muset mít vlastní, nebo si je pořídit zvlášť. Funguje s většinou mobilních telefonů a nabíjí i přes obaly a kryty s maximální tloušťkou 3 milimetry.

Pokud bychom měli této nabíječce něco vyčíst, bude to maximální nabíjecí výkon, který je pouze 5 wattů. Pokud tedy často nabíjíte na poslední chvíli, patrně to nebude vhodný produkt pro vás. Pro nabíjení telefonů přes noc je to ale ideální řešení.