Dopravní zácpa na cestách? Mobilní navigace Sygic poradí, jak správně vytvořit záchrannou uličku

Do mobilní navigace Sygic přibyla funkce, která pomůže s vytvořením tzv. záchranné uličky. Pokud se dostanete třeba na dálnici do kritické situace a zůstanete stát v koloně, mobilní navigace vás upozorní na to, že byste měli vytvořit uličku, která umožní hladký průjezd bezpečnostních složek k místu havárie, a současně vám ukáže, jak na to. Spousta řidičů (nejen v Česku) na vytvoření záchranné uličky zapomíná a zcela zbytečně blokuje příjezd záchranářů, a nebo uličku dokonce „vytváří“ špatně, takže záchranka musí při cestě na místo určení kličkovat.

U cesty se dvěma pruhy v jednom směru je vytvoření uličky jendoduché, auta popojedou co nejblíže ke krajům silnice. U víceproudých cest však může nastat problém. Nová funkce je součástí licence Premium+, a při jízdě se aktivuje automaticky, pokud rychlost vozu na dálnici či rychlostní silnici povážlivě poklesne. Připomeňme, že pokud zůstanete stát v koloně na silnici, která má tři a více pruhů, musí ti jedoucí v levém uhnout co nejvíce doleva a auta ve zbývajících pruzích pak musí popojet co nejvíce doprava. Současně je důležité, aby zůstala volná i krajnice.



Takto vypadá upozornění na nutné vytvoření záchranné uličky v mobilní navigaci Sygic

Povinnost vytvoření záchranné uličky v případě kolon neplatí jen v Česku, ale i v zahraničí. Upozornění se tedy může hodit třeba na cestě k moři nebo na dovolenou, protože stejná pravidla jako v ČR platí i v Polsku, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Belgii, Německu, Maďarsku, na Slovensku a ve Švýcarsku. V ostatních členských státech EU povinnost vytvoření záchranářské uličky není zakotvena v zákonech.

Navigace ygic poradí, jak vytvořit záchrannou uličku: