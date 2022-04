Dosud neuvedený Pixel 6a v benchmarcích poráží Pixel 6. A to přesto, že má stát výrazně méně

Pokud se vám líbí „filozofie“ a hardwarové pojetí Pixelu 6, ale ještě jste se k jeho koupi nerozhoupali, máme pro vás další důvod, proč ještě počkat. Americký gigant totiž zřejmě již na květen připravuje premiéru odlehčeného Pixelu 6a, který má oproti Pixelu 6 stát výrazně méně. To však nemění nic na tom, že i výkon „áčka“ bude tentokrát špičkový. Telefon na tom bude dokonce tak dobře, že v benchmarku Geekbench poráží Pixel 6! Sice jen nepatrně, ovšem i to se počítá!

Rozdíl v jednojádrovém a vícejádrovém testu činí sice jen několik procent, i to však značí, že Google i u cenově dostupnějšího modelu použije stejný čipset Tensor. A to je pro „áčkový“ model (a také pro jeho potenciální zájemce) velmi dobrá zpráva. Jen tentokrát je doplněn 6GB operační pamětí a nikoliv 8GB jako v případě Pixelu 6 a Pixelu 6 Pro. Rozdíly jsou sice zanedbatelné, je možné, že při opětovném testování by měl Pixel 6 zřejmě opět lehce navrch. I tak je ale potěšující, že Googlu u Pixelu 6a nijak nesáhne na výpočetní výkon.

Telefon by měl dostat do výbavy 6,2" displej s rozlišením Full HD+, u něhož zatím není jasné, zda bude podporovat 60 nebo 90Hz obnovovací frekvenci. Foťáky by měla novinka převzít od Pixelu 5a, baterie by měla mít kapacitu 4 800 mAh. Kompletní specifikace telefonu by měly být známy 11. května, tedy v den, kdy Google odstartuje akci Google I/O úvodní keynote, na které ukáže všechny své softwarové i hardwarové novinky. Mimo Pixelu 6a očekáváme ještě Pixel hodinky či první skládačku od Googlu.

Toto jsou smartphony řady Google Pixel 6:

Via Androidheadlines